LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El peso de la pluma

Salvadores

Luis Alfonso Iglesias Huelga

Luis Alfonso Iglesias Huelga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:40

Solo el pueblo salva al pueblo» es uno de los sofismas que corren por las redes sociales calando entre los rezadores de inmediatez guasapera. Pero ... si me dan a elegir, que no me salven los que escupen por las calles de esta ciudad, no precisamente muy lustrosas de por sí. Ni los que pisan los talones con su coche mientras tocan el claxon como energúmenos porque a alguien se le ha ocurrido respetar los límites de velocidad. Ni los que piensan que un semáforo es un extraterrestre petrificado que te guiña el ojo en tres colores o que en un paso de cebra solo hay que detenerse si cruzan los Beatles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  3. 3

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  4. 4 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  5. 5 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  6. 6 Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño
  7. 7

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10

    El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Salvadores