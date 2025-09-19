LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El peso de la pluma

El cuarto poder

Luis Alfonso Iglesias Huelga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:58

El periodismo, conocido como el cuarto poder tras el legislativo, el ejecutivo y el judicial es de una importancia vital en el mantenimiento y en ... la supervivencia de las democracias. Así lo ponen de manifiesto los periodistas que arriesgan sus vidas, y muchas veces las pierden, por informar de las injusticias y los conflictos que se dan en nuestro planeta guerra en un momento en el que centenares de ellos han sido asesinados en Gaza solo por ser los ojos y los oídos del mundo entero. Sin embargo, cada vez abunda más un modelo de seudoperiodismo que flirtea con la cancelación, asume la sumisión y mercadea con la crispación bajo el único objetivo de ejercer de correa de trasmisión de los intereses de determinados grupos económicos y políticos.

