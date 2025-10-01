LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Editorial

Redondo, sin aval en las Cortes

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:41

La ministra de Igualdad compareció este miércoles en el Senado, forzada por el PP, para ofrecer explicaciones sobre las fallas en las pulseras antimaltrato sabedora ... de que la sesión iba a terminar con una petición de la Cámara alta, controlada por la mayoría absoluta de los populares, para que dimita o sea destituida por el presidente Sánchez. En apenas una semana, la gestión de Ana Redondo de la doble crisis con los dispositivos –una puntual, derivada de la migración de datos al cambiarse al proveedor de servicios, y otra, sobre deficiencias más estructurales en el servicio– ha sido reprobada también por el Congreso, sin que este cuestionamiento mayoritario en las Cortes parezca haber hecho mella ni en el ánimo ni en el discurso de la ministra. Su petición de perdón se ha limitado, hasta ahora, a lamentar el daño que «el ruido» pueda estar generando en las víctimas y tildar como «bulos» cualquier crítica recibida. Una respuesta defensiva que no se sostiene cuando menudean las alertas de la Fiscalía y de distintos órganos jurisdiccionales sobre las carencias y errores en las pulseras, lo que de verdad perturba a las amenazadas y da bazas a sus agresores. Y que ya no cuenta con aval parlamentario aunque el Ejecutivo parezca obviarlo.

