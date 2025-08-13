¿Dos varas de medir?
Teodoro García Barragán
Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:46
Verano del 2025. Torre Pacheco, manifestantes de extrema derecha se concentran sin el permiso correspondiente, ondean banderas anticonstitucionales, gritan consignas xenófobas y racistas, amenazan a ... los profesionales del periodismo que debido a ello, necesitan protección policial. Todo retransmitido en directo por las televisiones. La policía no interviene contra los manifestantes, no hacen nada.
Verano del 2025. Un grupo de manifestantes, de forma pacífica, se manifiesta delante de la embajada de Egipto en Madrid, para pedir a este país que abra el paso fronterizo de Rafah, para entrar alimentos en la franja de Gaza. La policía realiza detenciones, pide la documentación a numerosas personas y trata de forma humillante con insultos y golpes a varios manifestantes.
