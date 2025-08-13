LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

¿Dos varas de medir?

Teodoro García Barragán

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:46

Verano del 2025. Torre Pacheco, manifestantes de extrema derecha se concentran sin el permiso correspondiente, ondean banderas anticonstitucionales, gritan consignas xenófobas y racistas, amenazan a ... los profesionales del periodismo que debido a ello, necesitan protección policial. Todo retransmitido en directo por las televisiones. La policía no interviene contra los manifestantes, no hacen nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3

    Una mancha en medio de la piscina
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  6. 6 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  7. 7

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  8. 8 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  9. 9 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  10. 10

    «En vez de marcharse de la zona, la gente venía a verlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Dos varas de medir?