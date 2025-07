Somos tontos o nos creen tontos

Comenta Compartir

Una de las noticias estrellas de esta semana ha sido la financiación singular de Cataluña. Por una parte nos venden que es algo a lo ... que se van a poder acoger todas las autonomías y va ser beneficioso para todas; por otro que nos van a quitar a una parte de los españoles para dársela a otros. En mi opinión hay una cosa muy sencilla: las peras del cesto son las que son (de momento las peras no paren) y si Cataluña firma un nuevo sistema de financiación no va a ser para llevarse menos peras del cesto, por lo tanto quedan menos peras para los demás, y como no haga alguien un milagro a los demás nos tocará menos. Para entender esto no hay que ir a Salamanca. Como consecuencia de ello y como ningún político está dispuesto a hacer lo que se necesita, que es que todas las administraciones pongan sobre la mesa todos sus gastos y con criterios técnicos eliminar los innecesarios y después realizar un análisis para que no se repitan funciones (lo de la cogobernanza es una milonga que para lo único que sirve es para generar incompetencias y evitar responsabilidades), lo que ocurrirá es que nos rascarán un poco más el bolsillo. Un nuevo sistema puede ser más justo pero no puede ser que todos ganemos.

Por otra parte, pido un referéndum para adaptar la Constitución a la realidad con el fin de eliminar «eso tan bonito de que todos somos iguales», pues es una milonga. Otra triste realidad es que si realizamos una valoración objetiva de nuestro nivel democrático del 0 al 10 difícilmente lleguemos al 2, pues ni el Gobierno ni la oposición ni las instituciones que deben garantizar la democracia ni los ciudadanos superamos ese nivel.

