Viviendas sociales en la Plaza de los Cuentos

Naciste sin mucho futuro, no en vano así te llamaron: La plaza sin nombre.

De patio de colegio a solar, fuiste aupada a los cielos ... de la mano de la biblioteca Rafael Azcona que supo hacer muy bien las cosas, la misma que ha visto reducido el presupuesto para dinamizar la cultura a la mitad. Ahora, aquí sentado, veo y siento cómo demuelen el frontón, retiran parte de los columpios y cierran parte de la plaza. Total, ¿quién se va a quejar aquí, verdad? Ahora que hemos conseguido una plaza de pueblo en medio de una ciudad, donde los chavales de diferentes culturas juegan, charlan y comparten. Ahora que todo funciona, urbanizáis y nos lo vendéis como política social. ¡Pues no!. Anda que no hay solares. Social es potenciar lugares de encuentro y no desmantelar los que ya se han creado, se sea de donde sea. ¡Sí a la convivencia! Esto me quiere sonar a la zona de bajas emisiones creada para los centros, menos en Logroño, que muy astutamente también acabó aquí. Total, ¿quién se va a quejar aquí, verdad?

