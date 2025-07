Fragmentación política: lecciones de 1931

Comenta Compartir

Durante la Segunda República, la Ley Electoral de 1931 —aunque no la Constitución— preveía una segunda vuelta en aquellas provincias donde los candidatos no obtenían ... la mayoría absoluta ni un mínimo del 20% del censo de votantes. Esto obligaba a los partidos a buscar apoyos más amplios y favorecía la formación de mayorías claras. La segunda vuelta no solo otorgaba legitimidad reforzada a los elegidos, sino que contribuía a la estabilidad del sistema.

No se trata de idealizar el pasado, pero sí de recordar que existieron fórmulas pensadas para premiar la transversalidad y penalizar la fragmentación. Hoy sufrimos las consecuencias de un modelo que, lejos de representar fielmente la voluntad general de los españoles, a menudo favorece juegos de bloqueo o alianzas poco transparentes. La situación actual impide realizar transformaciones necesarias en el siglo XXI. Replantear nuestra arquitectura electoral tal vez sea el eslabón que falta para frenar el declive democrático, acompañado además de corrupción y mala gestión pública, que tanto daño hacen a la confianza ciudadana.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión