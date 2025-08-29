Agradecimiento al personal del San Pedro

cartas@larioja.com

El pasado 19 de agosto tuvimos la gran desgracia de perder a nuestra hermana/hija pequeña, Elena, y queremos que estás líneas ... sean de agradecimiento a todas y todos los profesionales del Hospital San Pedro.

Sólo voy a nombrar a su médico, el doctor Alfonso Martín Carnicero, porque seguro que nos olvidamos de alguien y sería una injusticia. Nuestras gracias son para todas las enfermeras y enfermeros, auxiliares, celadores, personal de la limpieza de la planta de Oncología y de todas las plantas en las que también estuvimos en algún ingreso.

Y de una forma más especial damos nuestro agradecimiento a sus compañeros del equipo de anestesistas, a sus compañeras del quirófano de ojos, al personal del hospital de día, donde tantas horas hemos pasado. A sus amigas que todos los días la visitaban y le daban tantísimo cariño.

Seguramente nos olvidamos de mencionar a alguien, pero es que la lista es interminable. GRACIAS, GRACIAS de corazón por cuidarla y quererla tanto.

A quien corresponda, por favor, vamos a empezar a poner en valor a nuestros sanitarios. Son ángeles en la tierra. Vamos a centrarnos en las cosas importantes. Son profesionales a los que, por desgracia, todos tendremos que acudir alguna vez.

La familia de Elena Navaridas Manzanos estará eternamente agradecida a todos los que de alguna forma y otra estuvisteis a su lado durante su enfermedad.