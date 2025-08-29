Agradecimiento al personal del San Pedro
Maria Jesús Navaridas
Viernes, 29 de agosto 2025, 08:09
cartas@larioja.com
El pasado 19 de agosto tuvimos la gran desgracia de perder a nuestra hermana/hija pequeña, Elena, y queremos que estás líneas ... sean de agradecimiento a todas y todos los profesionales del Hospital San Pedro.
Sólo voy a nombrar a su médico, el doctor Alfonso Martín Carnicero, porque seguro que nos olvidamos de alguien y sería una injusticia. Nuestras gracias son para todas las enfermeras y enfermeros, auxiliares, celadores, personal de la limpieza de la planta de Oncología y de todas las plantas en las que también estuvimos en algún ingreso.
Y de una forma más especial damos nuestro agradecimiento a sus compañeros del equipo de anestesistas, a sus compañeras del quirófano de ojos, al personal del hospital de día, donde tantas horas hemos pasado. A sus amigas que todos los días la visitaban y le daban tantísimo cariño.
Seguramente nos olvidamos de mencionar a alguien, pero es que la lista es interminable. GRACIAS, GRACIAS de corazón por cuidarla y quererla tanto.
A quien corresponda, por favor, vamos a empezar a poner en valor a nuestros sanitarios. Son ángeles en la tierra. Vamos a centrarnos en las cosas importantes. Son profesionales a los que, por desgracia, todos tendremos que acudir alguna vez.
La familia de Elena Navaridas Manzanos estará eternamente agradecida a todos los que de alguna forma y otra estuvisteis a su lado durante su enfermedad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.