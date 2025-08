Declarar o compulsar

Comenta Compartir

Cuando me he presentado a una oposición a un empleo público o pido acceder a otros trámites con la Administración, esta me solicita mi título ... de estudios compulsado por un notario o funcionario. Sin embargo, para el Congreso de los diputados, la cámara que aprueba nuestras leyes, no es necesario más que la palabra de su señoría. Una simple declaración. Noelia Nuñez cometió una «equivocación», pero es que ni le exigieron su título compulsado. ¿De quién es la responsabilidad?

