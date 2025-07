Sale gratis ser racista

Comenta Compartir

Hemos visto que el PP ha agotado los calificativos contra Sánchez y oído la enésima burrada de Vox, proponiendo la deportación de ocho millones de ... extranjeros o hijos de ellos. Podemos soportar que un partido y sus dirigentes realicen proclamas xenófobas, pero lo que resulta todo un choque es comprobar cómo tienen detrás a millones de españoles, y subiendo según las encuestas. Se podrá decir que no hay tantos racistas en nuestro país, o que tanta gente no puede haberse convertido de pronto en esa especie despreciable de humanos, pero la evidencia es así de triste. Esa gran cantidad de gente que repite consignas y proclamas como si los hubieran aleccionado. Ellos dicen que no son racistas, naturalmente, que no están en contra de la inmigración, sino de que «vengan a robar», pero relacionan convencidos la entrada de extranjeros con el aumento de la delincuencia; nos animan a calcular lo que cuesta al año acoger a un menor; se escandalizan con que los extranjeros reciben más 'paguitas' que los españoles; aseguran que ya hay demasiados y que pronto serán más que 'nosotros'. Los quieren «integrados» sin especificar muy bien en qué consiste eso ni en cómo se controla. Si habrá que hacer pruebas de limpieza de sangre, obligarlos a comer cerdo, hacerles examen por si saben rezar el Credo, o bajarles los pantalones para ver si son circuncisos. Los españoles, y toda Europa, arrastramos un largo historial de colonización, lo que significa entrar en países lejanos y diferentes sin papeles, sin respetar las costumbres locales, y, por supuesto, con intención de robar. Y ahora, inesperadamente, parecemos haber descubierto que miles de personas se arriesgan cada año a cruzar aguas mortales, solos o con su familia a cuestas, para venir a robar, violar y asaltar comercios a nuestro país. No parece muy bien pensado, aunque motivos no les faltarían desde luego.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión