El menos común de los sentidos

Qué familiar me resulta escuchar constantes comentarios sobre la salud y todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar físico y emocional. Antes eran « ... conversaciones sin ánimo de lucro» entre amigos o entre vecinos intercambiando quizás algún que otro fármaco que le había funcionado. Ahora, con las redes sociales, el tema se ha ido de madre y el que no es nutricionista es entrenador personal profesional y el que no, experto en bienestar o 'coach' y todos con una pila de conocimientos y 'titulitis'. Así, podemos encontrar lecciones detalladas para perder peso en unas semanas o para tonificar cada uno de nuestros grupos musculares a domicilio y conseguir un cuerpo diez a cualquier edad incluyendo los 80. Nos enseñan modelos perfectos que nos incitan a tomar magnesio, colágeno... Pero no cualquier marca, sino curiosamente el que venden ellos desplegando sus encantos. Hay verdaderas enciclopedias sobre lo que tenemos que comer y lo que está rigurosamente prohibido por estos magos de internet pasando un hambre del carajo para terminar en el mismo punto o en el mismo peso. Tocan también temas escatológicos hablando de los «prebióticos vs. probióticos» y del mejor de todos ellos que, casualmente, coincide con algún patrocinador del mensajero internauta. Se empeñan en mostrar sus grandes conocimientos sobre algo que es de sobras conocido como es la unión entre salud mental y salud intestinal pero ellos lo llaman «disbiosis» o intestino permeable, por ejemplo. Y ya ni te cuento cuando te aparece un vídeo o un mensaje de un vidente o una viejita futuróloga encantadora que sabe lo que te va a suceder en breve y si se te ocurre no verlo, te amenazan con la peor de las desgracias.

PD: Ante cualquier duda visite a su farmacéutico o a su médico de cabecera.

