Ángeles de bata blanca

Lo triste es el poco personal y las guardias que deben sufrir. ¿Veis normal un enfermer@ de guardia para 15 personas por la noche?

Pero ... bueno, ya sabemos lo que hay, solo quieren privatizar y no critico porque yo en Barcelona he estado en un privado cuando he podido, pero el San Pedro no tiene nada que envidiar absolutamente a ninguno.

Por favor, cuidemos la sanidad pública, cuidemos el Hospital de Calahorra y cuidemos el Hospital San Pedro. Y gracias de nuevo al equipo de Oncología del centro hospitalario logroñés, que me están salvando la vida. Luis Ángel Álvarez Álvarez

