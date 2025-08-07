LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Logroño se llena y ¿quién lo limpia?

Laura Domínguez Merino

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:00

Cada fin de semana la población de Logroño se multiplica, lo cual genera una importante actividad económica y social. Sin embargo, esta afluencia también trae ... consigo consecuencias negativas que no pueden seguir ignorándose: más ruido, más suciedad y, en definitiva, una degradación del entorno urbano. Muchos bares no mantienen operativos sus baños, por lo que muchos utilizan calles y portales como si fueran servicios públicos. ¿No sería razonable exigir a estos establecimientos que mantengan accesibles sus aseos? ¿O, en su defecto, instalar baños portátiles en zonas de mayor afluencia? A ello se suma el incremento de residuos que se depositan en papeleras o, directamente, en cualquier esquina, sin que parezca haber consecuencia alguna. Lo que antes eran cucarachas, ahora son ratas. ¿Qué será lo siguiente? Urge que el Ayuntamiento actúe. Los vecinos merecemos una ciudad limpia, habitable y respetuosa con quienes vivimos en ella todo el año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  2. 2 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  3. 3 La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín
  4. 4 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  5. 5 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  6. 6 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga
  7. 7

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  8. 8

    Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano
  9. 9 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  10. 10

    La unidad del fútbol como punto de partida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Logroño se llena y ¿quién lo limpia?