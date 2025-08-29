Todos precarios
José Manuel Padilla Ruiz
Viernes, 29 de agosto 2025, 22:03
Por ejemplo, el covid-19 nos enseñó la precariedad en la que viven numerosos sectores sociosanitarios, desde algunos médicos con guardias interminables y el personal ... sanitario o los trabajadores de las residencias de mayores y personas con diversidad funcional.
Otro sector es el de la seguridad, son habituales los reportajes televisivos en los que se muestra cómo los narcotraficantes campan a sus anchas en el Estrecho con mejores medios que las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Por otro lado, recientemente, los incendios que asolan España nos están mostrando la precariedad en la que viven en el ámbito de los bomberos forestales, con grandes diferencias salariales y laborales entre las distintas comunidades autónomas.
Son habituales los mensajes de datos macroeconómicos fabulosos, que no cuadran con la situación que viven los ciudadanos ¿Y si en realidad todos somos precarios?.
