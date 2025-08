Meritocracia

Comenta Compartir

Hace unos días leí en Diario LA RIOJA una noticia en la que el titular era bastante ambiguo: «2/3 de los diputados de la ... Cámara riojana dicen tener estudios universitarios» (sic). Pues bien, resulta desolador que cualquier ciudadano que se presente a procesos selectivos, incluso en la propia Cámara riojana, debe presentar una ingente cantidad de papeles que acrediten dichos méritos y sus señorías, que cobran salarios públicos, ni tan siquiera puedan atestiguar si tienen una titulación alguna. Del mismo modo que sus señorías aportan una declaración de bienes, deberían aportar un CV en el que se constate fehacientemente la formación que dicen tener. Además, mentir en una declaración jurada es un delito y obviamente quienes hacen la ley no deberían ser presuntos delincuentes. En este país llamado España durante muchos años se nos dijo que estudiáramos, nos preparásemos... Es devastador ver la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes, titulados, de verdad, que pasan su vida laboral entre el subempleo y el desempleo para contemplar cómo sus señorías se sientan en los blandos escaños sin acreditar ni igualdad, ni mérito, ni capacidad. Y eso, por no hablar del personal de libre designación que esos sí merecen un capítulo aparte.

José Manuel Padilla Ruiz

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión