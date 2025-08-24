LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la Directora

Prevenir el fuego, cuidar los pueblos

Gerardo Villar

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:41

Vamos teniendo suerte: no ha habido incendios graves en nuestra Rioja. Precisamente por eso, es ocasión de disponernos hacia el futuro inmediato y lejano. Necesitamos ... contratar obreros fijos y con sueldos dignos, bomberos, preparar los montes fomentando ganaderías que limpien bosques y laderas, que se hagan senderos y limpieza. Es clave que nos proveamos de maquinaria oportuna, que haya personal con planes y directrices. Es preciso que tomemos todos conciencia de no hacer fuego en los bosques y de contratar los bomberos suficientes para trabajar todo el año, disponiendo los terrenos desde cualquier momento del año. Los fuegos ocurren, sobre todo, en los pueblos pequeños, de forma que no podemos olvidar el cuidado de estos municipios no solo para que llegue el turismo, sino para ayudar, apoyar y cuidarlos. Una comunidad autónoma no es solo relevante por sus grandes pueblos, sino también por los pequeños, las praderas, los riachuelos. Por todas las personas que vivimos aquí.

