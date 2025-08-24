Prevenir el fuego, cuidar los pueblos

Comenta Compartir

Vamos teniendo suerte: no ha habido incendios graves en nuestra Rioja. Precisamente por eso, es ocasión de disponernos hacia el futuro inmediato y lejano. Necesitamos ... contratar obreros fijos y con sueldos dignos, bomberos, preparar los montes fomentando ganaderías que limpien bosques y laderas, que se hagan senderos y limpieza. Es clave que nos proveamos de maquinaria oportuna, que haya personal con planes y directrices. Es preciso que tomemos todos conciencia de no hacer fuego en los bosques y de contratar los bomberos suficientes para trabajar todo el año, disponiendo los terrenos desde cualquier momento del año. Los fuegos ocurren, sobre todo, en los pueblos pequeños, de forma que no podemos olvidar el cuidado de estos municipios no solo para que llegue el turismo, sino para ayudar, apoyar y cuidarlos. Una comunidad autónoma no es solo relevante por sus grandes pueblos, sino también por los pequeños, las praderas, los riachuelos. Por todas las personas que vivimos aquí.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión