Cuando opositar es perder por anticipado

Comenta Compartir

Soy profesor de Formación Profesional, con años de experiencia, vocación docente y dedicación comprobada. Me presenté este año a las oposiciones de la especialidad de ... Informática en La Rioja, tras meses de trabajo intenso, con una programación didáctica completa y una exposición clara, fundamentada y coherente. Aun así, he recibido una calificación insuficiente sin explicación individualizada y con un informe que tergiversa datos, saca frases de contexto y desautoriza propuestas realistas que muchos docentes aplicamos a diario en nuestras aulas. No pido favoritismos. Pido justicia. Pido que no se penalice al que innova, al que expone con ejemplos reales, al que demuestra que la Formación Profesional necesita aulas equipadas y planificación efectiva. Que no se use un tono humillante desde el tribunal. Que no se castigue por haber defendido los derechos del profesorado en un centro en años anteriores. Lo que más duele no es el suspenso. Es la sensación de que, en esta Comunidad, hay puertas cerradas de antemano. Que da igual lo que estudies o trabajes si tu cara o tu voz no son del agrado de quienes califican. Pero lo más grave no es eso. Lo incomprensible es que cada septiembre, en esta misma comunidad, faltan profesores de FP en muchos centros. Se multiplican las quejas del alumnado, incluso las manifestaciones públicas por la falta de docentes. Y, sin embargo, el sistema parece más centrado en cribar y excluir por criterios opacos que en seleccionar con objetividad a quienes sí estamos preparados. ¿Qué mensaje se está enviando al profesorado y a la comunidad educativa?

Me han dicho que me marche a otra comunidad si quiero una oportunidad real. Puede que lo haga. Pero no quiero irme sin dejar constancia de que algo no funciona. Que opositar no debería ser una lotería ni una revancha personal. Y que hay docentes muy valiosos que están siendo silenciados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión