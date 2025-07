Descanso y dignidad para los vecinos

La noche del miércoles en Logroño, en el entorno del Revellín, el ruido fue más alto que la razón. Lo que se presentó como un ... concierto acabó siendo una prueba de resistencia para quienes simplemente viven, trabajan y duermen —o intentan hacerlo— en este barrio. El Ayuntamiento, una vez más, confundió cultura con estruendo, ocio con impunidad, ciudad con escenario. Durante horas, soportamos una agresión sonora que ningún vecino había pedido y que todos pagamos: con insomnio, ansiedad y una profunda sensación de abandono. No cuestionamos la música, sino la falta de límites, de respeto, de previsión. ¿Dónde están las mediciones? ¿Quién firma estas autorizaciones? ¿Cuánto valen, para este Consistorio, nuestras noches?

No pedimos silencio. Solo pedimos lo que cualquier ciudadano merece: descanso, dignidad y una ciudad que no le dé la espalda a sus vecinos, porque no todo vale. Ni siquiera en nombre de la cultura. Dormir es un derecho. Gobernar, una responsabilidad.