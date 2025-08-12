Gramsi, ante la solución final palestina

Comenta Compartir

Es inevitable trazar paralelismos. La reunión mantenida por el gabinete de seguridad israelí, con Netanyahu a la cabeza, y su objetivo declarado de ocupar Gaza ... no es sino un remedo de la tristemente famosa Conferencia de Wannssee celebrada por los jerarcas nazis para planificar la «solución final a la cuestión judía». Vamos, su exterminio. Lo que vivimos se asemeja tanto a la hoja de ruta nazi que incluso se está implementando contra la población palestina la versión sionista del llamado 'Plan del Hambre' ideado por el ministro de agricultura del Reich, Herbert Backe, y que tenía por objetivo declarado el matar de inanición a treinta millones de ciudadanos soviéticos. ¿Qué más puede hacer la entidad sionista? Ha ocupado un territorio, encarcelado al aire libre a su población, liquidado sus derechos, arrasado sus infraestructuras. Solo le resta ya la deportación y la muerte. Ante este panorama, hago mía la declaración de intenciones de Gramsci al proclamar su odio a los indiferentes. A quienes, en efecto, operan potentemente en la historia pero que, abdicando de su voluntad, permiten la promulgación de leyes y el acceso al poder de hombres que cometen, o consienten, tales crímenes para posteriormente lloriquear como inocentes. Odio a los indiferentes, y a los oportunistas. A quienes sacan la calculadora para contabilizar el número de votos que pueden obtener, antes de posicionarse a uno u otro lado respecto al holocausto palestino.

