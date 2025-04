La rezonificación de La Villanueva en el pleno

Comenta Compartir

Me avisan de que en el pleno del Ayuntamiento de Logroño del jueves ha hablado de la rezonificación de las Zonas de Salud de Logroño ... y que doña Celia Sanz Ezquerro, Teniente de Alcalde, ha afirmado que informó personalmente a los directores médicos de las zonas de Espartero, Gonzalo de Berceo y Joaquín Elizalde sobre esta rezonificación. He sido director de la zona de Gonzalo de Berceo hasta el pasado 31 de enero y durante el periodo de la actual legislatura municipal nunca me he reunido con Celia Sanz, nunca se me ha informado sobre la rezonificación por la actual presidenta de los Consejos de Salud de la ciudad de Logroño ni tampoco se ha reunido el Consejo de Salud de la zona de Gonzalo de Berceo. La única y última reunión del Consejo de Salud de la zona de Gonzalo de Berceo a la que yo asistí como director del centro de salud y secretario del Consejo fue en la anterior legislatura y estuvo presidido por don Iván Reinares López. Nunca hemos sido presentados, ni ella ha visitado el centro en el que yo trabajo en calidad de concejal de Logroño siendo yo director de zona ni yo he asistido a ninguna reunión en el Ayuntamiento en esta legislatura. Nuestro único contacto han sido dos WhatsApp con fechas 17 y 18 de mayo de 2024. Insto a Celia Sanz a que rectifique sus contundentes afirmaciones en el próximo pleno o aporte las fechas en las que asegura haberme informado.

