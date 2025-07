Comenta Compartir

El motivo de la carta es quejarme del funcionamiento del departamento de publicaciones del Gobierno de La Rioja. Y me explico. Tengo antecesores (abuelo, bisabuelo, ... tío-abuelos) que durante los siglos XIX y XX fueron diputados regionales. Buscando por internet me apareció el título de un libro publicado por el Ejecutivo riojano en cuyo contenido había una biografía de los diputados. Busqué el título en publicaciones del GdLR y aparece una pantalla que dice que el libro no está agotado y es gratuito, pero no hay ninguna pestaña y enlace para pedirlo. Puesto en contacto telefónico con Publicaciones y el IER (me atendió una mujer bastante prepotente) me informan de que la obra no es gratis sino que se vende por 25 euros, y que si aparece así en la web es porque no se ha actualizado desde 2019. ¡Alucinante!. La señora me hizo ponerme en contacto con el responsable de publicaciones del GdLR, que está jubilado, pero sigue trabajando, y me dijo lo mismo: la web no está actualizada y el precio es el arriba indicado. Les he dicho que no es culpa mía y que tengo derecho a que se me mande el libro al precio que pone en la web, pero nadie se hace responsable del error. Posiblemente ya hayan corregido la información.

