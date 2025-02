Comenta Compartir

Este 2025 es el año del centenario de la Denominación de Origen Rioja y debemos celebrarlo como se merece aunque sea un poco paradójico festejar el primer siglo de algo que en esencia es milenario. Porque la DOC nació en 1925 pero aquí tenemos vides ... desde los tiempos de Roma y por eso la cultura del vino forma parte de nuestra memoria geográfica y emocional, un territorio que se sale de los mapas porque abarca desde los gigantes de piedra gris de los montes Obarenes hasta los pergaminos en los que escribió sus versos Gonzalo de Berceo. La Rioja no se entiende sin el vino, sin esta maravilla de la voluntad humana por domar la naturaleza mezclando la ciencia con el arte y el misterio. Es el año del centenario, pero mucho antes de la Denominación de Origen vinieron las vides de Roma, las vendimias medievales vinculadas a la Iglesia o la Real Sociedad de Cosecheros de Rioja; fue a finales del XVIII y los riojanos de entonces diseñaron un emblema precioso con Ceres y con Mercurio (dioses de la agricultura y el comercio) rodeados de uvas y espigas de trigo. Sobre ellos luce una frase que a mí siempre me ha gustado mucho porque me recuerda a esos lemas tan solemnes de los estados americanos: 'Prosperarás extrayendo'.

Celebramos ahora un siglo de la Denominación pero el vino fluye por la Historia de nuestra tierra desde que se posó sobre estos campos la luz de la civilización. Por eso hay que entender que el nacimiento oficial de la DOC en 1925 y del Consejo Regulador en 1926 fueron episodios naturales dentro de un largo proceso histórico. Es interesante recordar hoy el objetivo con el que se dio forma al Consejo: defender nuestros vinos «contra los usurpadores y falsificadores de la marca Rioja», un propósito que está más de actualidad que nunca como hemos comprobado esta semana en la que se ha descubierto una organización criminal que vendía Riojas fraudulentos por los mercados de Asia. Puede que cambien los tiempos, pero los delitos, no. Yo me sumo a la alegría por el centenario de nuestra DOC, que un siglo después de su nacimiento se enfrenta a dos desafíos: el de siempre –hacer vinos de calidad y venderlos bien– junto al del desembarco hasta nuestra tierra de grupos empresariales para los que Rioja es solo un activo más en su cartera de inversiones. Yo entiendo que es la lógica del mercado y que lo de Vito Corleone es cierto porque en esta vida hay ofertas imposibles de rechazar. Así que en el centenario de la Denominación contemplamos la tensión entre dos modelos antagónicos, un conflicto entre el pasado y el futuro, entre las grandes corporaciones y ese puñado de románticos irreductibles que ven lo de 'Prosperarás extrayendo' y tienen que escribirlo hoy con signos de interrogación.

