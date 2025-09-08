LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Antonio Fuster, portavoz de Vox. Efe

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

El portavoz de la formación de Santiago Abascal, José Antonio Fuster, asegura que el Gobierno ha estado desde la masacre del 7 de octubre al lado de la organización terrorista

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:26

Vox considera que las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel no vienen más que a certificar que el Gobierno de coalición ha estado ... del lado de Hamas desde la misma masacre del 7 de octubre de 2023 en la que comandos terroristas asesinaron a 1.195 personas y secuestraron a otras 251.

