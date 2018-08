Encontronazo entre Torra y Albiol en el homenaje de Cambrils Las autoridades participan en la ofrenda floral. / Efe La discusión se ha producido ante la mirada atónita de los presentes AGENCIAS Sábado, 18 agosto 2018, 17:25

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el líder del PPC, Xavier García Albiol, han protagonizado este sábado una tensa discusión en Cambrils, momentos antes del inicio del acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A.

A su llegada a Cambrils, donde se ha inaugurado un memorial de la paz en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas de hace un año, Quim Torra se ha acercado a saludar a Albiol, que estaba en la fila de autoridades, y este ha aprovechado el encuentro para recriminarle que el viernes alentara a «atacar al Estado» durante su participación en un acto soberanista en la cárcel de Lledoners.

Tras intercambiar unas palabras ante la atónita mirada del resto de autoridades, Torra se ha alejado de la zona visiblemente molesto con la actitud de Albiol.

En declaraciones a la prensa tras finalizar el acto de homenaje, Albiol ha explicado que le ha dicho a Torra que sus «amenazas» al Estado eran «inadmisibles e inaceptables», ya que las víctimas de los atentados habían pedido veinticuatro horas de tregua y «todos los partidos lo estaban respetando».

«A partir de ahí ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional debía de tener otro tipo de comportamiento y se ha ido diciendo no sé qué cosas porque no le he entendido ni le he acabado de escuchar», ha afirmado Albiol.

En una entrevista en TV3, el presidente de la Generalitat ha explicado que García Albiol le ha «interpelado», pese a que «no era el momento de hacerlo», al tratarse de un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. «Era un momento de recogimiento, de silencio, de acompañar a las víctimas. No era el momento de hacer esa interpelación», ha incidido Torra.