El persidente del Senado, Pedro Rollán. Efe

El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE

A partir de ahora se harán por transferencia bancaria y se exigirá a los senadores el certificado de titularidad de dicha cuenta

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:11

Comenta

El Senado ha decidido suprimir el pago de dietas en efectivo, que se realizarán a partir de ahora por transferencia bancaria. Así lo ha aprobado ... este martes la Mesa de la Cámara alta después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectase sobres con metálico por parte del PSOE al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su entonces asesor Koldo García. La Cámara que dirige Pedro Rollán ha decidido además exigir «el certificado de titularidad bancaria» a los senadores para el abono de sus retribuciones y a los grupos parlamentarios «una cuenta propia para el pago de subvenciones».

