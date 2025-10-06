LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Junts preside en Bruselas una reunión de la dirección de Junts. EFE

Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya

Los de Puigdemont hacen equilibrios entre su apoyo al Estado hebreo, la situación en los territorios palestinos y el auge de Aliança Catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

La guerra en Gaza, Israel y el conflicto en Oriente Medio son cuestiones incómodas para Junts, obligada a hacer equilibrios. Desde la época de Jordi ... Pujol, el nacionalismo de centro derecha catalán ha profesado admiración por Israel. A diferencia de la izquierda, que en general se ha posicionado junto a la causa palestina.

