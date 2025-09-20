Genocidio, la calificación a la que se resistió el Gobierno

Cuando Margarita Robles acusó a Israel de cometer «un auténtico genocidio» en Gaza cruzó una línea roja. Corría el 25 de mayo de 2024, apenas ... tres días antes de que el Ejecutivo reconociera a Palestina como estado, pero se convirtió en la primera ministra en usar ese término. El revuelo causado fue mayúsculo porque el resto de sus compañero del ala socialista de la coalición aún rehusaban pronunciar la palabra. La respuesta por parte de Israel no se hizo esperar y la embajada «lamentó» que Moncloa hubiera «hecho suyo el relato de Hamás».

El concepto fue acuñado durante la Segunda Guerra Mundial por el jurista Raphael Lemkin, que buscaba una descripción legal para los crímenes cometidos por los nazis contra los judíos. Se definió jurídicamente en 1948 y lo comete, por ejemplo, quien mata a personas con la intención de «destruir, total o parcialmente, a un grupo como tal». El número de muertos no influye en la definición. En esa línea, lacomisión independiente de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe el 16 de septiembre en el que acusa a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza.

Antes, el Gobierno ya empezó a usar un término al que se había resistido. La veda la abrió el propio presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso el 14 de mayo y en julio volvió a usarlo otras dos veces, una de ellas en el Comité Federal de su partido. Esto volvió a provocar las protestas airadas por parte de Tel Aviv.

Desde entonces, y especialmente tras la vuelta del verano, la palabra genocidio ha pasado de ser tabú a estar presente en el discurso de todos los ministros al hablar de la invasión israelí sobre la franja de Gaza.

La última en hacerlo ha sido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que este sábado criticó precisamente al PP por evitar usar la palabra genocidio, un «malabarismo dialéctico» según su punto de vista. «Repitan con nosotros: se trata de un 'ge-no-ci-dio'», señaló durante su intervención en el Comité Director del PSOE andaluz, celebrado en San Juan del Puerto (Huelva).