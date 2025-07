Feijóo augura una próxima legislatura en la que el PP tendrá que hacer una «limpieza total» del Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a echar en cara este lunes a Pedro Sánchez los casos de corrupción del PSOE. «Es ... el presidente más débil. Sin mayoría, sin presupuestos y sin vergüenza, solo tiene corrupción», ha asegurado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional de su formación, donde ha hecho balance del curso político y ha puesto deberes a los cuadros populares: «Tenemos que electoralizar el partido. No sabremos cuándo habrá elecciones ni cuándo llegará el cambio, pero llegará».

«No tienen escapatoria, todo se sabrá, pero todo se limpiará», ha augurado el líder del PP, que ha situado el foco de las críticas contra el presidente en los escándalos que acorralan al Ejecutivo y al PSOE. «Nos va a tocar hacer una limpieza total, y la haremos en cuanto lleguemos al Gobierno, no perderemos un segundo, porque España volverá a ser el país decente que merecen los españoles», ha dicho. En este sentido, Feijóo ha anunciado que en septiembre presentará un listado de leyes del Gobierno de Sánchez para derogar y otro para sustituir. «Tenemos una responsabilidad histórica y no podemos fallar», ha insistido.

«Algunos ya están donde se merecen; antes estaban bajo el techo de Férraz y ahora están bajo el techo de la cárcel o el de los juzgados», ha subrayado, en referencia a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. «La única expectativa que ofrece este Gobierno es saber cuál será el próximo caso de corrupción», ha apuntado Feijóo, que también ha hecho una defensa de los jueces y de los periodistas. «En España no hay lawfare y los periodistas que publican noticias sobre la corrupción no difunden bulos, sino que hacen su trabajo», ha destacado.

«Ni legisla ni gobierna, solo compra tiempo en el poder», ha afirmado Feijóo sobre Sánchez, al que ha acusado de «engañar a un número suficiente de partidos» y «enfrentar a los españoles» para mantenerse en La Moncloa. Ha puesto como ejemplo la negociación para el nuevo modelo de financiación de Cataluña, que ha llamado «el cupo separatista». «Ese dinero no va a financiar los servicios públicos, va a financiar la distancia de los catalanes con el resto de España». Por eso, ha querido lanzar dos mensajes: «A los españoles les digo que la igualdad no está en venta. Y a los catalanes, que vamos a salir de esta juntos y vamos a prosperar juntos. No hace falta cambiar de pasaporte».

Feijóo ha puesto sobre la mesa su listado de prioridades para los primeros cien días de su futuro Ejecutivo: la regeneración democrática, la vivienda, la bajada de impuestos, los salarios dignos para la clase media, el derecho a educar en español en todo el territorio nacional y la okupación y la multirreincidencia. En este sentido, ha concedido especial relevancia a la seguridad ciudadana y a la lucha contra la inmigración irregular, que aparecen como ejes sobre los que pivotará su acción de gobierno.

«Se ha mandado un mensaje letal sobre la inmigración. Se ha dicho que se puede llegar a España de cualquier manera y que se puede estar también de cualquier manera, sin integrarse, y esto perjudica a todos, a los españoles y a los inmigrantes que se integran, que son la mayoría. La convivencia es orden y respeto», ha aseverado. «Tenemos derecho a un país seguro y donde impere la ley», ha resumido, pero a la vez, ha tratado de alejarse de los mensajes de Vox, que ha pedido en las últimas semanas deportaciones masivas. «A mí no me van a ver en la irresponsabilidad de unos y de otros», ha sentenciado.