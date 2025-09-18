LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Omoda 3 P.F.

Omoda presenta su nuevo y revolucionario SUV, el Omoda 3

N. S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:00

En la frontera entre tecnología e imaginación, Omoda & Jaecoo lanza su más reciente innovación: el Omoda 3. Este SUV crossover desafía las convenciones del diseño en el sector de la automoción con un enfoque vanguardista que fusiona estética futurista, inteligencia avanzada y una identidad audaz que se identifica con los valores de una generación joven que está redefiniendo la concepción de la movilidad.

El Omoda 3 adopta como centro de su creación el concepto Cyber Mecha, una fusión entre geometría industrial y estética inspirada en el universo de ciencia ficción. Su silueta fastback, junto con una postura agresiva y aerodinámica, proyecta una imagen enérgica. Las líneas marcadas en el frontal, los bordes de la carrocería y las luces traseras con una firma luminosa futurista conforman una presencia poderosa.

Omoda 3 P.F.

Además, el Omoda 3 destaca por su color exclusivo Stellar Blue, una pintura metálica de alta saturación inspirada en las fluctuaciones de energía que conforma el universo. Según la luz, este tono revela una gama de efectos que van desde un resplandor galáctico hasta una profundidad cósmica y misteriosa.

Omoda 3 P.F.

El diseño futurista no se queda solo en el exterior, sino que continúa en el interior. El habitáculo se inspira en naves espaciales para ofrecer una experiencia envolvente, tecnológica y altamente personalizable. Líneas fluidas en forma de alas, iluminación ambiental configurable y materiales como la fibra de carbono conviven con una interfaz digital intuitiva. El panel central incluye botones físicos con estética mecánica que equilibran lo analógico y lo digital. Gracias a su sistema de interacción, los usuarios del Omoda 3 pueden cambiar las interfaces temáticas y transformar la cabina en un auténtico «Hangar Estelar».

