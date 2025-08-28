LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Segundo boletín de maduración de Rioja: condiciones sanitarias y vegetativas buenas y grado con algo de adelanto

Las muestras de este Boletín fueron tomadas antes de las precipitaciones registradas el día 27 de agosto en varios municipios de Rioja Oriental

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:58

El segundo boletín de maduración de la vendimia 2025, emitido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, ya muestra datos del total de la Denominación:

- El peso de la baya es normal en Rioja Alta y Alavesa, continuando por debajo de la media en Rioja Oriental.

- El grado probable experimenta un adelanto de, al menos, una semana con respecto a la pasada campaña 2024.

- El viñedo ha recuperado el retraso fenológico que venía registrando durante todo el ciclo.

- La evolución de los parámetros de acidez en Rioja Oriental evoluciona correctamente pero es necesario continuar con el seguimiento en esta zona.

- Las condiciones vegetativas y sanitarias son buenas; aunque es conveniente aumentar la vigilancia a la evolución de maduración en aquellos viñedos especialmente afectados tras la ola de calor.

Las muestras de este Boletín fueron tomadas antes de las precipitaciones registradas el día 27 de agosto en varios municipios de Rioja Oriental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  2. 2 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  3. 3 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  4. 4

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  5. 5

    El rescate imposible de Nagovitsyna
  6. 6

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  7. 7 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
  8. 8

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  9. 9 La polémica campaña de Almax que relaciona La Rioja con la acidez
  10. 10 Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Segundo boletín de maduración de Rioja: condiciones sanitarias y vegetativas buenas y grado con algo de adelanto

Segundo boletín de maduración de Rioja: condiciones sanitarias y vegetativas buenas y grado con algo de adelanto