Segundo boletín de maduración de Rioja: condiciones sanitarias y vegetativas buenas y grado con algo de adelanto Las muestras de este Boletín fueron tomadas antes de las precipitaciones registradas el día 27 de agosto en varios municipios de Rioja Oriental

El segundo boletín de maduración de la vendimia 2025, emitido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, ya muestra datos del total de la Denominación:

- El peso de la baya es normal en Rioja Alta y Alavesa, continuando por debajo de la media en Rioja Oriental.

- El grado probable experimenta un adelanto de, al menos, una semana con respecto a la pasada campaña 2024.

- El viñedo ha recuperado el retraso fenológico que venía registrando durante todo el ciclo.

- La evolución de los parámetros de acidez en Rioja Oriental evoluciona correctamente pero es necesario continuar con el seguimiento en esta zona.

- Las condiciones vegetativas y sanitarias son buenas; aunque es conveniente aumentar la vigilancia a la evolución de maduración en aquellos viñedos especialmente afectados tras la ola de calor.

