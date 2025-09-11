Rioja Vega se apunta a la maturana tinta La bodega amplía su colección de varietales con un nuevo vino de producción limitada de esta uva minoritaria

La Rioja Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

Bodegas Rioja Vega se suma a la apuesta por la maturana tinta con el lanzamiento de un nuevo vino de esta variedad histórica de Rioja que fue rescatada gracias al extraordinario trabajo de recuperación de uvas perdidas y olvidadas de los investigadores Fernando Martínez de Toda y Juan Carlos Sancha.

Se trata de una producción limitada –con un precio de venta al público de 32 euros– que «refleja el compromiso de la bodega centenaria con la preservación del patrimonio vitivinícola de la región, un gran proyecto que permite rescatar del olvido variedades históricas, para enriquecer la diversidad y calidad de nuestros vinos, y ofrecer al consumidor opciones que combinan tradición, exclusividad y singularidad».

De hecho, Rioja Vega trabaja con la variedad tempranillo como base principal en sus vinos más 'clásicos' –crianza, reserva y gran reserva–, pero lleva años apostando también por la frescura de los gracianos, muy presente en vinos como su reserva Venta Jalón, y tiene además en el mercado una más que interesante colección de varietales de tempranillo blanco –fue de las primeras bodegas en etiquetar un vino de esta uva como reserva–, garnacha y graciano, que completa ahora con la maturana tinta, a la que en el futuro se incorporará además otro vino de maturana blanca:«Rioja Vega Maturana 2021 es una propuesta única y diferenciadora para curiosos del vino interesados en variedades autóctonas recuperadas, con una fuerte identidad regional». «A mi juicio, es la opción para amantes de la frescura y la elegancia que buscan vinos con personalidad, versátiles y gastronómicos», explica Esperanza Elías, enóloga de la casa.

El vino Rioja Vega Maturana Tinta 100%varietal de un viñedo, Finca 'La Presa', ocho hectáreas a 442 metros de altitud.

Producción limitada 5.972 botellas de un vino criado en roble americano y frances durante 13 meses y un precio de venta al público de 32 euros.

Uvas minoritarias

Elías considera las variedades minoritarias y menos conocidas de Rioja una alternativa estupenda para su zona, La Rioja Media, donde «alcanzan una maduración completa todos los años como comprobamos desde el primer momento con los gracianos». La maturana, pese a que únicamente supone el 0,43% del total de la superficie de la DOCa Rioja tras su aprobación en el año 2007 está ofreciendo unos vinos con personalidad e identidad cada vez más apreciados por prescriptores y consumidores.

Rioja Vega Maturana Tinta es un vino «persistente en boca y se prolonga con suavidad y delicadas sensaciones balsámicas. Es un vino complejo, con frescura y potencial longevidad», describe la enóloga.