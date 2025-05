Rioja celebra su centenario en Nueva York

C. REGULADOR

La Rioja Lunes, 19 de mayo 2025, 18:20 Comenta Compartir

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja continúa conmemorando su centenario como primera denominación de origen de España. La última conmemoración ha tenido lugar en Nueva York, en el corazón de Manhattan, donde el Consejo organizó la pasada semana un exclusivo evento, en colaboración con la revista Robb Report, publicación de referencia internacional en el ámbito de estilo de vida y lujo.

La cita se celebró en el espacio Lavan Chelsea y reunió a cerca de 150 invitados, incluyendo a miembros del club privado de la revista, representantes del sector, sumilleres, compradores, periodistas especializados, corresponsales y autoridades, entre ellas, la cónsul general de España en Nueva York, Marta de Blas Mayordomo, y representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El evento ofreció a los asistentes una experiencia en la que, a partir de 17 referencias de vino de la DOCa, pudieron sumergirse en la cultura y el legado de Rioja. Con una cuidada puesta en escena, el encuentro maridó arte contemporáneo procedente de la Denominación con una exclusiva cata, haciendo un recorrido por los cien años que celebra la Denominación a través de los distintos vinos que ponían en valor las distintas generaciones que han forjado el prestigio de Rioja.

C. Regulador

«Esta noche no solo celebramos cien años de historia: celebramos el encuentro entre dos mundos que comparten una misma filosofía: Robb Report y Rioja creen en lo auténtico, en aquello que, como el buen vino, no necesita gritar para dejar huella», afirmaba Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador de la DOCa Rioja durante la celebración del encuentro. «Estados Unidos es, sin duda, gran amigo; un mercado que no solo entiende nuestros vinos, sino que los siente, los incorpora a su estilo de vida y los eleva. Y eso para nosotros tiene un gran valor».

En un contexto internacional desafiante, este tipo de encuentros reflejan el compromiso de la DOCa y el sector por la promoción exterior en mercados estratégicos como Estados Unidos y revindican a Rioja como líder del vino de calidad español y de referencia mundial.

De hecho, para la DOCa Rioja Estados Unidos es el segundo mercado de exportación en términos de valor y el tercero en volumen, solo por detrás de Reino Unido. En 2024 Rioja comercializó un 17% más que el año anterior en Estados Unidos, superando los 10,4 millones de litros.