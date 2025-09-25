Nueva añada de Las Cenizas, vino de pueblo de Cenicero El vino de los Hermanos Hernáiz sale avalado con 97 puntos de la Guía Gourmet

La Rioja Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:23

En plena Rioja Alta, en el valle del Río Najerilla y a 440 metros de altitud, se encuentra Cenicero, donde los suelos de base caliza y alto contenido de arcilla dan origen a Las Cenizas, el vino de pueblo que elaboran los hermanos Hernáiz, Eduardo y Víctor, de los viñedos familiares que en su día pertenecieron a sus abuelos.

Con Las Cenizas, Eduardo y Víctor Hernáiz rinden tributo a su tierra natal, Cenicero, una localidad cuyo nombre, según se cree, proviene de las hogueras que encendían los antiguos pastores a su paso. Este pueblo, considerado uno de los más emblemáticos de la DOCa Rioja, gozó en el pasado de un gran prestigio, con vinos que figuraban entre los más valorados del mercado.

Las Cenizas se elabora exclusivamente con uvas de Tempranillo de tres parcelas de viñedo: Puentarrón, Los Hundidos y Sanchisnal, plantadas hace más de 40 años por la familia Hernáiz.

Las Cenizas 2021 (26,10 €) es la última añada en salir al mercado, con una producción de 20.270 botellas que se acompañan además de 1.028 Magnum.

Con una crianza de 17 meses en barrica (60% americana y 40% francesa), el resultado es un vino con un tanino dulce, complejo y elegante, en el que destacan notas especiadas y de fruta negra, con una boca pulida, untuosa y suave. En definitiva, un perfil de tinto más moderno, en comparación con el otro proyecto más afamado de los Hernáiz, Finca La Emperatriz, que, sin embargo, tampoco renuncia a cierto clasicismo.

En su edición 2025, la Guía Gourmets ha otorgado a Las Cenizas 2021 97 puntos, una calificación que le ha valido la entrada en el Cuadro de Honor de los mejores vinos de España. A este reconocimiento se suman los 92 puntos de James Suckling y la Guía Peñín y los 91 puntos de Robert Parker y Tim Atkin, confirmando el prestigio de esta añada y consolidando a Las Cenizas como uno de los vinos de pueblo más destacados de Rioja Alta.

