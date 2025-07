¿Y el seguro para el mildiu?

Quizá pasó desapercibida, pero en el debate sobre el estado de la región celebrado hace dos semanas en el Parlamento riojano hubo una interesante propuesta ... de resolución para el sector del vino. La puso sobre la mesa la portavoz del grupo Podemos-Izquierda Unida, Henar Moreno, con el objetivo de poder compensar con «una línea extraordinaria de ayudas económicas a los agricultores afectados por los daños provocados por el milidu, especialmente en aquellas explotaciones que no pudieron acogerse al seguro agrario o cuyos seguros no cubren suficientemente las pérdidas sufridas», dijo.

Porque los daños del mildiu no se incluyen en la línea de cobertura de seguros, aunque las consecuencias de la dana del pasado viernes que arrasó viñedos en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja -Agroseguro tiene ya partes en 3.700 hectáreas- sí que entran entre los percances indemnizados con lo que puede ser, en parte, una tabla de salvación. Porque lo de este año con el maldito hongo hacía tiempo que no se vivía -los más veteranos del lugar tienen que echar mucho la vista atrás para ponerse en la situación actual- y lo peor de todo es que no es sencillo adivinar cuándo finalizará la incertidumbre.

El agua de los últimos días unida al calor intenso que presumiblemente llegue en pleno julio provoca el caldo de cultivo idóneo para que el mildiu ataque a la uva y siga devorando racimos. Los agricultores ya están entre cansados y hartos -o seguramente las dos cosas- porque tienen la sensación de estar malgastando tiempo, esfuerzo físico y recursos económicos para atajar al 'bicho'. Hasta una decena de tratamientos lleva algún viticultor.

Por ello, con su propuesta de resolución que ya se ha encontrado a las primeras de cambio con el frenazo del PP para que pueda llegar a buen puerto, el grupo parlamentario de Podemos-IU pretendía «aportar tranquilidad a un sector vitivinícola que lleva a un 2025 muy agitado». Falta apenas un mes para que se empiece a vendimiar en Rioja Oriental -la amenaza del oídio también existe en la comarca- y apenas otro para que se generalice la cosecha en la DOCa, y hay temor por la posibilidad de que no haya uva suficiente.