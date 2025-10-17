Las campanas de matute y recibos de Logroño Deporte, en el Teléfono del Lector La sección aborda este viernes otros temas de interés como las vacunas, la biblioteca del la UNED y los permisos por fallecimiento, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Recibo adelantado de Logroño Deporte

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con la llamada de un vecino que se queja de la gestión de Logroño Deporte, en concreto sobre la fecha de las actividades programadas. «Debe andar muy mal de dinero, porque acaban de pasarnos el segundo plazo de las actividades», explica. «Porque normalmente lo pasan en diciembre», especifica. Concluye con un mensaje dirigido al alcalde de Logroño: «Ya está bien de bromas».

Sobre el permiso por fallecimiento

Más malestar en el segundo mensaje del día. En este caso, el logroñés comenta que «me produce desagrado el rechazo de la Federación de Empresas de La Rioja a la medida de conceder diez días de permiso por el fallecimiento de un familiar». Según sus palabras, «demuestran falta de humanidad e interés por sus beneficios por encima de cualquier otra consideración». Una labor que califica de «lamentable» por su parte.

Agradecimiento a la doctora Ana Ayuso

«Llegué a consulta, en el centro de salud Espartero, y desde el principio la doctora Ana Ayuso estuvo conmigo», empieza su llamada otra lectora. «Me gustaría reconocer su trabajo, su atención, amabilidad y, sobre todo, su empatía», continúa. Termina su mensaje diciendo que «el centro de salud pierde una gran médica, si hubiera más profesionales como ella la vida sería mucho mejor».

La UNED y su biblioteca

En respuesta al mensaje de un lector sobre la biblioteca de la UNED, la entidad educativa señala que cuentan «con un fondo de más 16.000 referencias y numerosas revistas especializadas a disposición de los estudiantes y la biblioteca está abierta al público 35 horas semanales». Y añade: «En cuanto a crear aulas en localidades riojanas, son los ayuntamientos interesados los que promueven la atención de sus estudiantes en la propia localidad».

Un pino que «se va a venir abajo»

En la calle Doña Mencía López de Haro, la peatonal que hay justo al salir a la avenida Solidaridad, hay un pino, según la remitente, «completamente inclinado y en la raíz la tierra está levantada». Por esa razón, cree que «el día que haya un poco de aire se va a venir abajo». Además de este, también hay otro que «tiene todas las ramas secas». Considera que «deberían echar un vistazo a ambos pinos». Asimismo, aprovecha su llamada para tratar otro tema: la limpieza en Logroño. «No es tanto que falte limpieza en Logroño, sino lo sucia que es la gente», anticipa.

La vacuna del virus respiratorio sincitial

Seguimos con las quejas. Otra logroñesa telefonea para mostrar su «malestar» con el tema de la vacuna del virus respiratorio sincitial. «Han anunciado que se vacunará a las personas mayores, pero aquellas que tienen setenta, ochenta, noventa o cien años y viven en sus casas con cuidadoras o familiares no están siendo vacunadas», dice. «Ellas también corren riesgo», finaliza.

«Las campanas de Matute deben sonar»

Una vecina de Logroño, «descendiente del pueblo riojano de Matute», es contundente en su descontento: «Las costumbres se respetan». Ella menciona que «las campanas deben seguir sonando, porque no se puede permitir que una persona que viene de fuera imponga su criterio». Y añade: «¿Han preguntado a la gente de la localidad sobre este tema para saber si ellos quieren que sigan sonando o no?». «Me parece vergonzoso», concluye.

... y La Guindilla Una tapa de registro rota junto al parque en Ciriaco Garrido

En las proximidades del parque infantil de Ciriaco Garrido está rota una tapa de registro. «Se ven los cables», dice el lector que la remite, quien advierte de que «cabe el pie de un adulto», con el peligro que ello supone para los peatones. Entiende que el daño en la tapa ha podido ser causado por «una excavadora» que realiza trabajos en una zona muy próxima.

