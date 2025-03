La Rioja Logroño Viernes, 21 de marzo 2025, 09:58 Comenta Compartir

Más control sobre perros sueltos...

El día empieza hoy con perros en el Teléfono del Lector. Un lector manifiesta su apoyo a la Policía Local de Logroño en su labor ... de control de la normativa de mascotas y señala que «hay muchas personas que tienen miedo a los perros, sobre todo a los perros peligrosos y es verdad que la mayoría de los ciudadanos llevan a su animal atado, pero también los hay que no lo hacen y lo que hay que hacer es llevarlos sujetos y soltarlos en las zonas acotadas para los perros». Expone también que además de sancionar a quienes no aten a los perros, «se debería multar también a los dueños que no llevan agua y no limpian los orines y las heces que dejan los canes».

... y defecaciones caninas en la calle En línea con la llamada anterior, recogemos otra en la que su autor muestra su enorme enfado contra los dueños que no recogen las defecaciones de sus mascotas. Y lo dice tras toparse con «una cagada blanda en los portales de Club Deportivo». «Esto no puede ser, ya está bien con los perros, que los eduquen y caguen en sus casas como hacemos los humanos. No pueden cagar en medio de una acera o donde les da la gana», se desgañita tras toparse con el 'marrón' en plena calle. Subida «excesiva» de los costes laborales Otro vecino, en este caso de Lardero, se muestra disconforme con la subida continua de los costes laborales que han tenido las empresas en los últimos meses. «Llevamos varios trimestres de subidas de costes laborales y los negocios lo sienten y se retraen y tienen más dificultades para contratar a los jóvenes», asegura. El hombre considera «que algo se está haciendo mal desde el Gobierno central» y considera que la parte impositiva y de tasas debería reducirse de tal manera que quede más dinero en manos de los empleados y las empresas paguen menos al Estado. Acogida y formación de menores migrantes Vamos ahora con un mensaje sobre la inmigración, que ha sido noticia en los últimos días. El autor considera que a España «le han cogido desnuda porque no tiene infraestructura para acoger a todos los que vienen». En su opinión, «el Gobierno debe acoger a los que llegan pero deberían estar cinco años a cargo del Estado aprendiendo el idioma, la cultura y un oficio y cuando tengan una formación se les da un permiso de residencia para que puedan trabajar». Y agrega: «Lo que no puede ser es que los niños menores de 18 años que están tutelados por el Estado se dejen en la calle cuando cumplen la mayoría de edad». Autobús de Lardero «masificado» Una usuaria del autobús de Lardero-Logroño traslada a esta sección su malestar «por la masificación del autobús cuando vamos a trabajar». Cuenta que «a las 08.40-08.50 horas nos cobran el billete, nos meten por la puerta de atrás y vamos como sardinas en lata». En su opinión, «hace falta un refuerzo para los chavales que bajan a La Laboral y otro autobús para los viajeros que vamos para Logroño». Labarga y «la política del avestruz» Los ecos de la polémica por el cartel de la Semana Santa logroñesa todavía colean. Una lectora cierra hoy el Teléfono con el siguiente mensaje: «Continúo ojiplática ante la actitud del director del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías y prior de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de Logroño, Fermín Labarga, que ha decidido aplicar la táctica del avestruz ante el malestar generado por el cartel elegido para Semana Santa. En su opinión: «Está tardando en entonar el mea culpa». ¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105



La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com ... y La Guindilla Aceras en Lardero que necesitan un arreglo urgente Ampliar El lector que envía las fotografías quiere «protestar» por el estado de las aceras de la calle Río Molinos, «en la zona de Villa Patro, en Lardero». Según explica, las raíces de los árboles «levantan las baldosas». El estado en el que se encuentran es tal que requieren un arreglo «urgentemente», ya que en cualquier momento puede producirse «un tropezón que es para matarse».

