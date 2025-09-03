LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cocinero Francis Paniego, en una imagen de archivo. J. R.

Francis Paniego, pregonero de San Mateo para este año

El cocinero protagonizará el acto inicial de las próximas fiestas de septiembre previsto para el día 18

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:26

El cocinero Francis Paniego protagonizará el pregón anunciador de las próximas fiestas de San Mateo, un acto que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento el día 18 de septiembre a las 19.00 horas y que, al menos oficiosamente, abre el programa tras su recuperación el pasado año por parte del gobierno local.

El Ayuntamiento de Logroño, tal y como ha adelantado la portavoz, Celia Sanz, ha elegido al «reconocido chef riojano» para que pronuncie su «alocución» en la segunda edición de un acto que, desde 2024, «sirve de preludio a las fiestas de la Vendimia».

El gobierno local, según Sanz, ha pensado en Paniego (Ezcaray, 1968) «por su contribución a la promoción de Logroño, de nuestra esencia gastronómica y por su apuesta por poner en valor y actualizar la más honda tradición de la región y la ciudad».

Recordar que el año pasado el pregón lo pronunció el escritor Andrés Pascual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  3. 3 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  6. 6

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  7. 7 La avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas en los PERI pendientes
  8. 8 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  9. 9

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  10. 10

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Francis Paniego, pregonero de San Mateo para este año

Francis Paniego, pregonero de San Mateo para este año