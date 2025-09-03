Francis Paniego, pregonero de San Mateo para este año El cocinero protagonizará el acto inicial de las próximas fiestas de septiembre previsto para el día 18

Javier Campos Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:26 | Actualizado 12:15h. Comenta Compartir

El cocinero Francis Paniego protagonizará el pregón anunciador de las próximas fiestas de San Mateo, un acto que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento el día 18 de septiembre a las 19.00 horas y que, al menos oficiosamente, abre el programa tras su recuperación el pasado año por parte del gobierno local.

El Ayuntamiento de Logroño, tal y como ha adelantado la portavoz, Celia Sanz, ha elegido al «reconocido chef riojano» para que pronuncie su «alocución» en la segunda edición de un acto que, desde 2024, «sirve de preludio a las fiestas de la Vendimia».

El gobierno local, según Sanz, ha pensado en Paniego (Ezcaray, 1968) «por su contribución a la promoción de Logroño, de nuestra esencia gastronómica y por su apuesta por poner en valor y actualizar la más honda tradición de la región y la ciudad».

Recordar que el año pasado el pregón lo pronunció el escritor Andrés Pascual.