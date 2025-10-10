¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana El taller gratuito 'Repara y Reconecta' invita a la ciudadanía a reparar pequeños electrodomésticos o prendas para prolongar su vida útil y reducir residuos

La Universidad Popular de Logroño (UPL) celebrará este sábado 11 de octubre, de 11.00 a 13.30 horas, un nuevo encuentro de 'Repara y Reconecta'. Todo tiene arreglo, en La Chimenea del Parque del Ebro.

La iniciativa, organizada junto a la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), busca promover la recuperación de objetos y la concienciación ambiental a través de la reparación colaborativa.

El evento, con entrada libre, está abierto a cualquier persona que desee llevar un objeto estropeado —desde un pequeño electrodoméstico o un juguete, hasta prendas de vestir— para intentar repararlo con ayuda de un grupo de voluntarios y voluntarias.

Además de alargar la vida útil de los objetos, la actividad fomenta la economía circular, evita desechos innecesarios y refuerza los lazos comunitarios.

En ediciones anteriores, voluntarios como Manuel Ros, ingeniero industrial jubilado, han devuelto a la vida planchas, tostadoras o televisores con reparaciones simples. «Dar con el problema y resolverlo es una satisfacción enorme, y encima la persona se va agradecida», comentaba Ros.

También hay espacio para el textil: Ana Marañón, encargada de la sección de costura, remienda prendas y accesorios. «Todo tiene arreglo. O le damos una segunda oportunidad, o la gente se va contenta con su prenda arreglada», asegura.

Con estas sesiones, la Universidad Popular y REAS consolidan un proyecto que combina educación ambiental, participación ciudadana y solidaridad práctica, recordando que reparar también es una forma de cuidar el planeta.

