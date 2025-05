Segunda oportunidad para tus cosas

María Ángeles González ha llevado una plancha a 'Repara y reconecta', la iniciativa de la Universidad Popular de Logroño (UPL) para arreglar electrodomésticos y ... prendas de ropa, evitar deshacernos de estos útiles y evitar un consumismo innecesario. «No me funcionaba pero estaba nueva, la traje y me pidieron que comprase unos termofusibles, que no tenía ni idea de lo que eran, y ahora vengo con ellos a ver si me los ponen y funciona», explica María Ángeles. Este es uno de los ejemplos de este taller que abre una tarde de miércoles y una mañana de sábado al mes en el edificio de la chimenea del Ebro, donde en la jornada vespertina también se repara una máquina cortacésped, una licuadora, un aparato de fundir cera depilatoria…

La UPL organiza estos eventos junto a la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y Moda Sostenible La Rioja con el lema 'Todo tiene arreglo'. Esta «iniciativa social», que se sustenta gracias a un grupo de voluntarios que ayudan a reparar objetos estropeados para evitar que sean desechados, es gratuita con el fin de fomentar la economía circular. «Aunque es antigua, me daba pena tirarla. No le sale vapor, no funciona, pero me hacía su servicio. Hacía años que no la usaba pero al hacer limpieza la encontré y quise repararla», expone María Ángeles, quien tiene la esperanza de hacer revivir el servicial aparato.

«Nos estamos acostumbrando a tirar y comprar. No es que haya que conservar todo, pero lo que tenga arreglo… Hay que ser menos consumista», propone María Ángeles, que antes ya vio cómo le reparaban una cafetera. Su esperanza se llama Manuel Ros, ingeniero industrial jubilado que ejerce de técnico voluntario en la UPL por afición. «Siempre me ha gustado la tecnología, me lo paso fantástico. Para mí esto, dar con un problema y resolverlo, es una satisfacción enorme. Y encima la persona se va agradecida», confiesa Manuel, quien ya ha reparado allí planchas, tostadoras, taladros, televisores… «En estos electrodomésticos el problema es sencillo de resolver, casi sin material o con materiales que cuestan 1 euro», indica Manuel.

«Hay algunos objetos que, la verdad, tienen un aspecto que son para tirar pero a mí me da igual, yo lo intento y si a la persona que lo ha traído le sirve, yo encantado», reconoce el técnico voluntario. Todo el que lo desee puede acudir con un objeto (solo uno por sesión) estropeado para que se intente su reparación. La próxima cita será el 21 de junio de 11.00 a 13.30 horas.

Ampliar Un grupo de voluntarios se reúnen en la UPL para tratar de arreglar pequeños electrodomésticos y prendas de ropa a fin de alargar sus vidas útiles. Justo Rodríguez

«No hace ruido ni nada»

Blanca Sancho ha llevado un irrigador bucal con el deseo de que se lo arreglen. «No va. Estuve limpiándome la boca, como todos los días, y al día siguiente ya no funcionaba. Adiós. Ya no hace ruido ni nada», describe Blanca, para quien es la primera vez que acude al taller. «Si se puede reparar, mejor», considera.

Y no solo se resucitan aparatos eléctricos, también se remiendan prendas de ropa. Ana Marañón es la encargada de la sección textil, y aunque no se ha dedicado profesionalmente, aprendió a coser de su madre y le gustan las manualidades. Sobre todo le llevan cremalleras, bajos de vestidos, mochilas y mantas. «Todo tiene arreglo. O le damos una segunda oportunidad, si no exactamente igual, lo apañamos y la gente se queda contenta», afirma Ana Marañón.

En muchas ocasiones hay quien acude como último recurso, con la idea de tirar lo que llevan si no hay solución, y se llevan lo roto ya arreglado. Resurrección. «Igual tiene un desgarrón una prenda, la cosemos sin que se note y la persona se va muy contenta con ella, y nosotros también», subraya Marañón.