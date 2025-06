El PSOE exige que se retire el Catálogo de Bienes «desfasado» y que se actualice sin errores

Nuria Alonso Logroño Lunes, 23 de junio 2025, 10:51 Comenta Compartir

El PSOE de Logroño ha reclamado este lunes la retirada del documento de Catálogo de Bienes Protegidos de la ciudad y que se convoque cuanto antes a los grupos de trabajo de Consejo Social y de los grupos municipales para revisar dicho documento que está «totalmente desfasado y desactualizado», en palabras del portavoz socialista, Luis Alonso.

El concejal socialista ha repasado que hace más de un mes largo, el pasado 13 de mayo, su formación ya denunció «los múltiples y graves errores que presentaba el catálogo que fue facilitado a los grupos municipales, el mismo catálogo que fue entregado al día siguiente a los miembros del grupo de trabajo constituido dentro del marco del Consejo Social».

Alonso ha recordado que el alcalde, Conrado Escobar, presentó el 3 de marzo ese Catálogo elaborado por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, empresa adjudicataria de la revisión del Plan General municipal. «En esa misma presentación del 3 de marzo -ha apuntado Alonso- el alcalde informaba de que se había entregado ese catálogo a los grupos municipales que iban a constituir una mesa de trabajo para la mejora del mismo y que también se iba a proceder a convocar el grupo de trabajo del Consejo Social, también para que participase en la revisión y actualización de ese catálogo y Escobar comunicaba que se iba a dar un plazo de un mes a ambos órganos para que estudiaran esas mejoras necesarias en dicho documento».

Sobre ese plazo de un mes, Alonso ha señalado que «tres meses y medio después, a día 23 de junio no se ha procedido a volver a convocar a los grupos de trabajo, ni al correspondiente Consejo Social ni al de los grupos políticos municipales».

Pese a ello, ha indicado el portavoz socialista, «en este tiempo el grupo municipal socialista ha estado trabajando y revisando el documento que se nos entregó a primeros de marzo, comprobando con estupor, como ya manifestamos el 13 de mayo, que ese catálogo de bienes protegidos está claramente desactualizado».

Y ha detallado que las fichas del catálogo de bienes protegidos ya fueron elaboradas en el marco del primer contrato firmado con la empresa Ezquiaga en el año 2007, es decir, un primer catálogo ya se elaboró con unas fichas redactadas entre los años 2008 y 2010 y esta es una versión muy parecida«. »Ese mismo catálogo del año 2010 es el que se nos ha entregado ahora a primeros de marzo del año 2025«, ha denunciado Alonso.

«Es grave que Ezquiaga presente en esta primera fase del contrato vigente, cuando por cierto no correspondía presentar ahora esta documentación y que además esté obsoleta por lo que el catálogo entregado no cumple los requisitos del pliego de condiciones del contrato y está claramente desactualizado», ha añadido Alonso para continuar remarcado que «es más grave que Escobar, con el único objetivo de aparentar que la revisión del Plan General se había iniciado, entregase en marzo un documento que no cumplía el pliego de condiciones».

Sea por «falta de tiempo de los servicios técnicos para revisar ese catálogo o a sabiendas de que el catálogo contenía errores de bulto, Escobar lo entregó», circunstancia que Alonso ha tildado de «otro desbarajuste más en la revisión» del PGM, «un desaguisado que es única responsabilidad del Partido Popular».

Y ha defendido la labor de su partido, que «lo único que ha hecho es hacer su trabajo, revisar los documentos que se le entregan, poner la lupa y poner de manifiesto los los errores garrafales del catálogo».

Por todo ello, el representante socialista ha exigido «que se retire el documento entregado a los grupos y al Consejo Social y no se entregue el mismo hasta que no esté actualizado, tal y como obliga el pliego de condiciones técnicas del contrato en vigor con Ezquiaga».