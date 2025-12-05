El portal de belén abre por Navidad

El despliegue ya está hecho y a disposición de quien quiera disfrutarlo. La Navidad en Logroño va a ser así, con las luces y los ... elementos encendidos desde el jueves y con el belén monumental que el viernes abrió sus puertas ante una multitud de mayores y menores.

Al igual que en la pasada edición, cuenta con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, 18 construcciones (entre edificios patrimoniales y construcciones tradicionales), 60 figuras y no expondrá animales vivos, como ya viene sucediendo desde hace unos años.

El paseo posible dentro del espacio acondicionado en la plaza del Ayuntamiento dispone también del 'pozo de los deseos', en el que quien lo desee podrá depositar monedas que se destinarán a una causa benéfica. Las últimas navidades se recogieron 3.185,18 euros, que fueron donadas a la Asociación Riojana de Enfermedades Raras (ARER).

El conjunto se completa con la iluminación del edificio del Ayuntamiento, en cuya fachada ha quedado instalada una estructura de bombillas led en forma de cascada para simular un cielo estrellado como fondo del belén.

El belén monumental logroñés está formado por construcciones como un pozo, una noria, una fragua o varias casas, pero también por elementos patrimoniales de La Rioja, tales como la muralla del Revellín (Logroño), en concreto, la antigua puerta que es uno de los símbolos del Sitio de Logroño de 1521.

Pero también está el castillo de Clavijo (Clavijo), que rememora la legendaria la Batalla de Clavijo, en el año 844, o la fuente del Peregrino (Logroño), que se encuentra junto a la Iglesia de Santiago en la plaza del mismo nombre.

Ampliar Una de las obras de la Asociación de Belenista. J. R.

La portada de la Iglesia de San Bartolomé (Logroño) se utiliza como portal de este belén y el Picuezo y la Picueza (Autol) también tienen su representación en este conjunto.

La casona (Briones), del siglo XVI, la más antigua de la villa; el guardaviñas; la Iglesia de Santa María de Palacio (Logroño) y su aguja y la Ermita de San Esteban (Viguera), del siglo X y de estilo prerrománico completan la parte arquitectónica del belén.

Además, se abrió este viernes, en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento, la exposición de belenes de la Asociación de Belenistas que tanto éxito suele tener. Después de las dos últimas ediciones en la antigua estación de autobuses, ha tenido que mudarse por las obras en este edificio.