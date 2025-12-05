LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Picuezo y la Picueza, con la portada de San Bartolomé, que hace las veces de portal en el belén logroñés, al fondo.

Ver 33 fotos
El Picuezo y la Picueza, con la portada de San Bartolomé, que hace las veces de portal en el belén logroñés, al fondo. J. R.

El portal de belén abre por Navidad

El conjunto monumental de la plaza del Ayuntamiento quedó abierto este viernes–hasta después de Reyes– en 2.500 metros cuadrados de plaza del Ayuntamiento con sus 60 figuras y sus 18 construcciones

Justo Rodríguez

Justo Rodríguez

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:07

Comenta

El despliegue ya está hecho y a disposición de quien quiera disfrutarlo. La Navidad en Logroño va a ser así, con las luces y los ... elementos encendidos desde el jueves y con el belén monumental que el viernes abrió sus puertas ante una multitud de mayores y menores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  4. 4 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  5. 5 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  6. 6 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  7. 7 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución
  8. 8 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  9. 9

    El aumento del regadío en viñedos acelera el proceso de desertificación en La Rioja
  10. 10 Muere Alfonso Ussía a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El portal de belén abre por Navidad