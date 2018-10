Un paseo con Sheyla

El programa de las fiestas del Pilar del barrio logroñés de Varea acogió ayer la segunda edición de un paseo cicloturista en compañía de Sheyla Gutiérrez. El recorrido, de apenas 3.500 metros, transcurrió por las huertas de Varea y contó con la presencia de la ciclista profesional, vecina del barrio, después de haber entrenado junto a su hermano en bicicleta de montaña. Un centenar de personas, sobre todo familias con niños, se acercaron a este paseo dirigido y controlado por la presidenta de la Federación Riojana de Ciclismo, Begoña Ruiz Huidobro, en colaboración de un equipo de la Cruz Roja sobre ruedas.

Para Sheyla Gutiérrez, este fue su primer acto público después de dar a conocer que ha fichado por el Movistar para la próxima temporada. De hecho, hace dos semanas que ha iniciado los entrenamientos, después de haberse retirado antes de tiempo en la anterior campaña a causa de unas molestias sufridas a raíz de un atropello en una glorieta de Los Lirios. En dos semanas, anunció, realizará su primera concentración con su nuevo equipo, que ofrece mayor cercanía. El Movistar es navarro y el Cylance, en el que ha militado dos temporadas, es estadounidense.

Además, Sheyla tuvo unas palabras de recuerdo y ánimo para Naiara, la joven de 14 años, vecina también de Varea, que sufrió un atropello hace una semana cuando montaba en bicicleta, precisamente, por el mismo camino por el cual ayer transcurrió la ruta. Hace unos días la joven salió del coma y parece que evoluciona favorablemente, aunque continúa ingresada en el hospital.

«Hoy he repartido cinco cascos porque aún hay gente que no se lo pone. Es algo de educación vial. Poco a poco nos damos cuenta de que el casco puede salvar vidas», expuso la ciclista riojana, y sobre el suceso, en concreto, mostró su «rabia» porque «es un cruce muy mal señalizado en Varea, esperamos que hagan algo al respecto, que pongan un stop, que no permitan circular camiones por ahí... algo. Pero, sobre todo, si hay respeto mutuo se pueden evitar muchos accidentes».