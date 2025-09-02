Logroño aspira a mejorar sus luces de Navidad con una inversión de 163.000 euros más al año

Anunciado el propósito de que Logroño contase con una mejor iluminación navideña a partir de 2025, es decir, una vez que expirase el contrato vigente ... desde 2021 y que tantas críticas venía provocando, el Ayuntamiento ya ha licitado el nuevo. El pliego del actual gobierno local, podría decirse, pues el antiguo era 'herencia' del mandato anterior. Y el mismo viene con una inversión de hasta 163.000 euros más.

Logroño aspira a potenciar el alumbrado ornamental de cara a las fiestas de finales de 2025 y principios de 2026 y, para ello, ha sacado a concurso el «suministro, alquiler, transporte, instalación, conservación, montaje y desmontaje» de unas lunes «de tipo eficiente energéticamente e innovadora» durante las dos próximas campañas por un total de 726.000 euros, es decir, 363.000 para la 2025-2026 y otros tantos para la 2026-2027.

Ello frente a los 800.000, 200.000 anuales, por los que se adjudicó el pasado contrato –si bien en su día se licitó por casi un millón de euros–. «No se pretende más luz, sino una iluminación mejor, más confortable, pensada para las personas y teniendo en cuenta los aspectos de eficiencia energética, contaminación lumínica y los posibles efectos no visuales de la luz en las personas», reza el pliego de prescripciones técnicas recién publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Logroño –con plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 1 de octubre–.

«Con carácter general, se tratará de crear una atmósfera cálida y, preferiblemente, basada en colores blancos o neutros, con posibles toques de colores suaves. Se podrán utilizar decoraciones fijas y dinámicas para crear efectos lumínicos. También se podrán utilizar decoraciones que embellezcan la ciudad durante el día o montajes lumínicos y sonoros», se precisa.

El pliego obliga a dos motivos de gran tamaño en 3D «visitables» y a dos elementos «de una altura mayor de 10 metros»

La relación de calles, un total de 69 (más siete plazas y edificios singulares), han sido consensuadas con la Cámara de Comercio, así como con las diferentes asociaciones comerciales, «en base a las zonas iluminadas en años anteriores y con una densidad comercial elevada». Todos los motivos a utilizar, lógico y normal, deberán hacer referencia a la Navidad, «pudiéndose combinar estos con figuras geométricas que realcen los mismos».

De la misma manera, deberán instalarse un mínimo de dos motivos de gran tamaño en 3D en un lugar a elegir de la ciudad –con una envergadura mínima de 3 metros, pudiendo llegar a los 10, de diseño navideño (bolas, cajas de regalo, animales, renos, etc), y visitables en su interior por el público en general–.

Además, el licitador tendrá que ofertar por lo menos «dos elementos de una altura mayor de 10 metros y otro o varios cuya ubicación se determinará anualmente», siendo uno de ellos «un árbol navideño luminoso monumental» para «una rotonda».