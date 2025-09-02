LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Árbol de Navidad del año pasado en El Espolón. Justo Rodríguez

Logroño aspira a mejorar sus luces de Navidad con una inversión de 163.000 euros más al año

El Ayuntamiento licita un nuevo contrato por 726.000 euros durante dos campañas frente a los 800.000 gastados en las cuatro últimas

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:46

Anunciado el propósito de que Logroño contase con una mejor iluminación navideña a partir de 2025, es decir, una vez que expirase el contrato vigente ... desde 2021 y que tantas críticas venía provocando, el Ayuntamiento ya ha licitado el nuevo. El pliego del actual gobierno local, podría decirse, pues el antiguo era 'herencia' del mandato anterior. Y el mismo viene con una inversión de hasta 163.000 euros más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  3. 3 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  4. 4 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  5. 5 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  6. 6

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  7. 7

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  8. 8

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  9. 9 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  10. 10 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Logroño aspira a mejorar sus luces de Navidad con una inversión de 163.000 euros más al año

Logroño aspira a mejorar sus luces de Navidad con una inversión de 163.000 euros más al año