El Logroñés logra los 5.000 abonados

La Rioja

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:06

Corrían mejores tiempos para el fútbol en el Logroño de 1985, cuando el Club Deportivo Logroñés, entonces en Segunda División, presumía de una base social de 5.000 socios, un techo nunca alcanzado y que seguiría creciendo en años sucesivos hasta llegar a su cima tras el ascenso del equipo a Primera División. La cifra de abonados es hoy mucho menor, con la UDL y la SDL en Segunda RFEF, y ni siquiera entre los dos clubs alcanzan aquella que tuvo el recordado Logroñés. El periódico de aquel 11 de septiembre daba cuenta también de que el carné número 5.000 fue expedido a nombre de Mikel Lotina, hijo del capitán y goleador del equipo.

11 de septiembre de 1985

La portada daba cuenta de la inauguración del embalse de Valpierre y el regadío de Hormilla.

