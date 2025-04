Escobar se suelta ante el micrófono: «Mírala, mírala... la puerta del Revellín'»

Sábado, 12 de abril 2025, 18:24 | Actualizado 19:11h. Comenta Compartir

El acto festivo y reivindicativo que este sábado se ha vivido en el Espolón de Logroño para celebrar el Día Mundial del Párkinson se ha convertido en un pequeño karaoke en el que ha participado hasta el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. El primer edil no ha dudado en subirse al escenario y entonar la mítica canción 'La Puerta de Alcalá' de Ana Belén y Víctor Manuel (eso sí, teléfono en mano para no perderse con la letra) pero adaptándola un poco. Cuando llegaba el momento de decir la puerta de Alcalá, algunos de quienes estaban en el escenario se han animado a decir Revellín. Y no quedaba ni tan mal.

El propio alcalde ha compartido su actuación en redes sociales:

Como cada 11 de abril (fecha de nacimiento, en 1755, del neurólogo británico James Parkinson) desde que la OMS estableció, en 1997, dicha jornada como el Día Mundial del Párkinson, los afectados salen a la calle para visibilizar una patología en la que todavía, por desgracia, las consecuencias de sus secuelas se ven agravadas por la estigmatización social de los pacientes de esta enfermedad neurodegenerativa. En logroño se ha decidido trasladar la celebración a este sábado y numerosas personas se han acercado al Esplolón para participar en ella.