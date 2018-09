Claudia Balboa dirigirá el CCR a partir del 1 de octubre Sainz la considera «una profesional muy preparada pese a su juventud y cuenta con un gran bagaje internacional y una amplia experiencia en el mundo del vino» LA RIOJA Miércoles, 12 septiembre 2018, 13:12

Aprobado el nombramiento de la nueva directora del Centro de la Cultura del Rioja

Claudia Balboa se incorporará el 1 de octubre para participar activamente en el diseño del CCR para su futura puesta en marcha

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, ha informado del nombramiento, como funcionaria interina, de Claudia Balboa para ocupar la dirección del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) y su incorporación a la plantilla del Ayuntamiento de Logroño el próximo 1 de octubre, como ya había adelantado en su día Diario LA RIOJA.

Miguel Sainz ha recordado que hace dos semanas se anunció «la resolución por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios para la promoción, difusión y funcionamiento del Centro de la Cultura del Rioja, que mantenían el Ayuntamiento de Logroño y la UTE Riojawine International Center». Ahora, con el nombramiento de la directora del CCR y la ejecución de las obras de mejora -que estarán finalizadas antes de fin de año- se dan «los datos decisivos para la reapertura del centro»m según ha anunciado el concejal.

Sainz ha valorado a Balboa como «una profesional muy preparada pese a su juventud y cuenta con un gran bagaje internacional y una amplia experiencia en el mundo del vino». Según ha contado, Claudia Balboa Salas (Burgos, 1992) es máster universitario en Gestión Cultural por la Universidad Internacional de Catalunya y graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad del País Vasco y en Historia del Arte por la UNED. Ha realizado labores de gestión cultural en el Instituto Cervantes de Pekín y, desde enero de 2017 hasta la actualidad, ha trabajado en la gestión de proyectos internacionales entre España, Reino Unido y China aplicando, entre otros, la marca 'chinese friendly' en ciudades, bodegas y museos certificándolos como destino de calidad para el turismo chino.

Balboa se integrará entre el personal del área de Cultura y Turismo desde el próximo 1 de octubre, «con el objetivo de trabajar en el diseño y planificación para la puesta en funcionamiento del CCR para que sea el referente del turismo enológico en nuestra ciudad».

Por un importe de 49.363,45 euros Obras de mejoras y adaptación en paradas de autobús

Miguel Sainz también ha anunciado que la Junta de Gobierno local ha adjudicado las obras de mejora y adaptación de diversas paradas de autobús a la UTE Conservación Logroño por un importe de 49.363,45 euros y un plazo de ejecución de tres meses, con la previsión de que las obras se realicen durante el último trimestre del año. «Estas actuaciones tienen como fin mejorar la movilidad de los usuarios y las maniobras de los autobuses», ha precisado.

Las actuaciones se realizarán en catorce paradas, ubicadas en la línea 1 'Hospital San Pedro-Lardero', línea 3 'Las Norias-Villamediana', línea 5 'Valdegastea-Madre de Dios' y línea 9 'Las Norias-Pradoviejo'. Según ha explicado el portavoz, «estas actuaciones se realizan periódicamente y se enmarcan en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y en el estudio para mejorar el transporte urbano en la ciudad de Logroño. Consisten en la adecuación de los espacios para las maniobras de acercamiento del autobús a las paradas y en el desplazamiento de obstáculos como contenedores próximos a las mismas, entre otras medidas. Su objetivo es facilitar el trabajo de los profesionales, la comodidad de los usuarios del transporte urbano y la seguridad en los flujos peatonales».

Ha destacado también que el Ayuntamiento actúa «en todos los barrios de la ciudad, mejorando la seguridad vial y cumpliendo el compromiso del Equipo de Gobierno de hacer ciudad sobre la ciudad y escuchar a los vecinos y sus representantes», y ha puesto como ejemplo la nueva parada de la calle Dinamarca, que actuará como cabecera de la línea 5. »Es una zona habitada por muchas personas con movilidad reducida que ahora tendrán una parada más cercana, como nos habían demandado los vecinos y según las prioridades técnicas determinadas por el estudio«, ha explicado.

Nombramientos Cambios en la estructura de mando de la Policía Local

Sainz ha informado de los recientes nombramientos que se han producido en la plantilla de la Policía Local con el fin de, según ha dicho, «completar el proceso de promoción interna y potenciar la estructura de mando». La jubilación hace meses de dos comisarios ha motivado el nombramiento de dos nuevos comisarios: Juan Carlos Alegre, como Comisario jefe de la Unidad de Servicios Especiales, y Pedro José Galarreta, como Comisario jefe de la Unidad de Servicios Generales.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que con estos dos nombramientos se completa la estructura de mando. Además, por el sistema de promoción interna, «se realizan otros diez nombramientos de agentes» como parte del «pacto de la Policía Local y en la potenciación del mando de la Jefatura de Policía». La estructura de Policía Local ronda ya los 230 agentes.

Entre los planes de futuro para los próximos meses, el concejal se ha referido «a la mejora de algunas unidades, como tráfico o noche, y a próximos concursos para la estabilidad de algunos puestos ocupados con carácter temporal» y ha asegurado que «el equipo de Gobierno seguirá trabajando en consensuar un modelo de Policía».

69.000 euros Adjudicadas 1.150 ayudas al estudio para Educación Infantil

La Junta de Gobierno local ha aprobado de forma definitiva la concesión de 1.150 ayudas económicas al estudio para libros y material didáctico del curso 2018/19, por un importe de 69.000 euros. El abono de las ayudas se realizará mediante un vale canjeable en cualquier librería de la ciudad para adquirir libros y material didáctico, que caducarán el último día de 2018.

La cuantía de las ayudas asciende a 60 euros (cifra que se ha aumentado progresivamente en los últimos años, desde los 40 euros de 2011) y el umbral de renta para solicitar la ayuda aumenta hasta los 10.000 euros (el curso pasado era de 9.000 euros y en 2011 de 5.000 euros) con el fin de que haya más beneficiarios.

Los requisitos que han tenido que cumplir los beneficiarios son: estar empadronada en Logroño toda la unidad familiar; estar escolarizado en la etapa de 2º ciclo de Educación Infantil en centros educativos de Logroño sostenidos con fondos públicos en el curso para el que se adjudican las ayudas; no gozar de ayudas similares de otras instituciones o entidades; no ser deudor de la hacienda municipal; y que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el umbral máximo de 10.000 euros en 2016.

131.918,14 euros Concesión provisional de 321 ayudas para la realización de la Inspección Técnica de Edificios

La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión provisional de 321 subvenciones para la realización de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en el ejercicio 2018 por un importe total de 131.918,14 euros. Las ayudas tienen un coste subvencionable del 80% de la minuta del técnico encargado de la realización de la ITE, sin que supere la cantidad de 800 euros.

Podían acogerse a estas ayudas los propietarios incluidos en los padrones aprobados por el Ayuntamiento de Logroño y los propietarios de edificios con antigüedad superior a 30 años que, sin estar obligados, se sometan voluntariamente al informe.

La Ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Edificios establece que, con la finalidad de determinar el estado de conservación de edificios de viviendas catalogados o de antigüedad superior a 30 años, es obligatorio realizar una inspección técnica periódica cada cinco años para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para mantener o rehabilitar sus dependencias.

Esta línea de ayudas se inició en 2014 y cada año se elabora un padrón con el fin de cubrir progresivamente el número total de edificios con más de 30 años.

En el periodo 2014-2017 se concedieron para la realización de la ITE un total de 1.669 ayudas por un importe próximo a los 740.000 euros.