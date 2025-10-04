El centro de salud La Villanueva tramita unas cien reclamaciones por cambio de médico Inicialmente, unos 800 usuarios presentaron una queja; sin embargo, 700 de ellos terminaron conformándose con el profesional asignado

El nuevo centro de salud La Villanueva de Logroño tramita un centenar de reclamaciones de pacientes a quienes se cambió su médico habitual tras su traslado desde otro centro. La Consejería de Salud detalló que La Villanueva atiende desde marzo a 19.272 pacientes, unos 10.000 desplazados de los centros de Gonzalo de Berceo, Joaquín Elizalde, Espartero y del antiguo Rodríguez Paterna.

Este cambio de centro de salud, médico y enfermera motivó las quejas de 800 usuarios, pero finalmente 700 se conformaron con el profesional asignado. La Consejería puntualizó que será el médico quien decide sobre la adscripción del paciente a su cupo, en procedimientos que están abiertos. Además, insistieron en que La Villanueva cuenta con modernas instalaciones y servicios adaptados a las necesidades actuales de la población.

