LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una pareja sale del centro de salud La Villanueva. Juan Marín

El centro de salud La Villanueva tramita unas cien reclamaciones por cambio de médico

Inicialmente, unos 800 usuarios presentaron una queja; sin embargo, 700 de ellos terminaron conformándose con el profesional asignado

La Rioja

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:03

Comenta

El nuevo centro de salud La Villanueva de Logroño tramita un centenar de reclamaciones de pacientes a quienes se cambió su médico habitual tras su traslado desde otro centro. La Consejería de Salud detalló que La Villanueva atiende desde marzo a 19.272 pacientes, unos 10.000 desplazados de los centros de Gonzalo de Berceo, Joaquín Elizalde, Espartero y del antiguo Rodríguez Paterna.

Este cambio de centro de salud, médico y enfermera motivó las quejas de 800 usuarios, pero finalmente 700 se conformaron con el profesional asignado. La Consejería puntualizó que será el médico quien decide sobre la adscripción del paciente a su cupo, en procedimientos que están abiertos. Además, insistieron en que La Villanueva cuenta con modernas instalaciones y servicios adaptados a las necesidades actuales de la población.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  3. 3

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  4. 4

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  5. 5 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  6. 6

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  7. 7 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño
  10. 10 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El centro de salud La Villanueva tramita unas cien reclamaciones por cambio de médico

El centro de salud La Villanueva tramita unas cien reclamaciones por cambio de médico