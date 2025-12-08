Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector Estos son los asuntos que interesan a nuestros lectores este domingo

Mayores con menos ayuda a domicilio

La primera llamada es la de una personas de avanzada edad muy enfadada y preocupada porque ha visto recortada la asistencia a domicilio que le prestaba el Ayuntamiento de Logroño. «Antes la teníamos de lunes a sábado y estábamos muy bien, pero ha venido este alcalde y la ha reducido a tres días. ¿Cómo vamos a hacer las camas y el resto de labores si apenas nos podemos mover?», se pregunta. Apela directamente a Conrado Escobar para que esta atención domiciliaria continúe como antes, «y que nos dejen por lo menos vivir y morir en nuestras casas, y no en la residencia». Por último, se lamenta de que, «como somos personas mayores que no nos podemos movilizar, nadie nos hace caso».

Logroño, «triste y oscura en Navidad»

«Logroño será este año una ciudad triste y oscura en Navidad», encabeza su llamada un vecino de la capital, quien no pide que esto sea Vigo pero considera que la iluminación de las calles más céntricas «es de traca». «¡Vaya iluminación en El Espolón! En mi árbol de casa hay más luces. ¿Y la plaza del Mercado? Con bombillas rodeando la mitad del tronco de un árbol y… ya. ¡Menudo alcalde tenemos!», concluye.

Un paso elevado a cambio de luces

Insiste en el mismo tema María, con un tirón de orejas al Ayuntamiento «por la porquería de luces de Navidad que nos han puesto en avenida de la Solidaridad». Opina que el Consistorio debería haber invertido ese dinero en un paso elevado en dicha calle, donde «los coches pasan a 60 kilómetros por hora. Un paso que ya estaba licitado, a falta sólo del dinero, y que según ellos lo iban a poner nada más entrar en el Ayuntamiento». Y finaliza su llamada: «El señor Escobar y Ángel Andrés nos tienen mártires. Queremos el paso elevado que nos corresponde».

Mejor iluminación para la calle Chile

Sin cambiar de tema, Luis califica de «muy triste» la decoración navideña en la calle Chile, que es una de las vías de entrada a la ciudad de Logroño. «Mucha gente entra por esta calle desde la circunvalación y debería ser la calle mejor cuidada y decorada de la capital». Por otra parte, se pregunta si los hosteleros con grandes terrazas van a pagar más por las luces navideñas, «porque parece que alguna calle se ha decorado para ellos y sus terrazas».

Aparcamientos en el entorno de la estación

Un vecino de Cascajos solicita aparcamiento para residentes en calles del entorno de las estaciones, principalmente en Poeta Prudencio y Marqués de Larios, «donde hay gente que aparca su coche por días sin moverlo o lo deja estacionado en larga estancia perjudicando a quienes viven allí, donde no todo el mundo tiene garaje».

Referentes de ciudad

Para concluir, una logroñesa se pregunta por los referentes de ciudad con los que trabaja el Ayuntamiento. «¿En qué modelo se inspiran? ¿A qué ciudad les gustaría que nos pareciéramos? Es solo por saber si este desatino obedece a un plan o solo a la ineptitud de quienes nos gobiernan».

... y La Guindilla El acceso peatonal del barrio de la Estrella

«Destrozado está el acceso peatonal al logroñés barrio de la Estrella», advierte con mucho disgusto uno de nuestros lectores. «Todos los años guardan el belén municipal y estropean el camino con maquinaria que –asegura– no puede circular por esa zona y sin vado». «Por favor, guarden el belén en otro sitio y adecenten este paso», pide este vecino de Logroño.

