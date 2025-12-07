La alegría desbordó las Ferias en su segundo día

Familias atendiendo los cuentacuentos 'El Camino y sus peligros' en la plaza del Santo.

La segunda jornada de las Ferias de la Concepción en Santo Domingo de la Calzada ha vuelto a llenar sus calles. La mayor parte de los visitantes ha acudido por la mañana, cuando el casco histórico de la ciudad de nuevo se desbordó de alegría, música y color.

Alunas actividades Último día de Ferias

10.00 horas: apertura del Mercado; el Mercado Medieval abrirá sus puestos en las calles y plazas del Casco Antiguo

De 10.30 a 13.30 horas: en el antiguo colegio Beato Jerónimo Hermosilla, situado en la

13.15 horas: partida de ajedrez viviente participativo, plaza de España.

18.00 horas: espectáculo ecuestre 'Torneo Equite Lacobi', en la plaza de España.

19.30 horas: clausura del Mercado Medieval; el Corregidor y la Corregidora irán puesto por puesto anunciando la clausura

El Mercado Medieval, con las características casetas de madera y su amplia oferta de productos en los casi 90 puestos, ha sido el protagonista de la jornada. Y es que tanto niños como mayores encontraban algo de su agrado. Desde el tiovivo para los más pequeños hasta las brasas humeantes que abrían apetito desde bien pronto, han encantado a los visitantes que se acercaron hasta la ciudad calceatense.

Ha habido largas colas en las filas de los puestos de comida: bollos preñaos, costilla, sardina o un sinfín de productos eran bienvenidos para pasar las horas.

El acto de clausura se celebrará desde las 19.30 horas, protagonizado por el Corregidor y la Corregidora

Los puestos de comida asada en la calle tuvieron largas colas de espera de visitantes que disfrutaron de una variada oferta

Pero no solo el Mercado Medieval ha tenido éxito. También el Mercado del Camino, organizado por la Fundación Caja Rioja, que con más de 70 productores llegados de todos los puntos de España se ubican en la plaza Jacobea, han repetido el éxito de la jornada inaugural.

También la Ecoferia del Camino, con sus propuestas ecológicas tanto gastronómicas como textiles, de higiene y todo tipo de productos, ha mantenido todo el día un flujo de visitantes constante en el polideportivo Margubete, donde se encuentra instalada.

Aunque un poco más alejada del centro, en el claustro del convento de San Francisco, la Feria de Antigüedades y Coleccionismo también ha registrado a centenares de visitantes. Este año participan 14 anticuarios, que ofrecen un espacio para coleccionistas y amantes de lo antiguo. Y es que hasta los más exigentes han encontrado curiosas piezas para coleccionistas e incluso los más pequeños se sorprendían de los objetos que no hace tanto que se utilizaban.

La Feria de Antigüedades y Coleccionismo congregó centenares de visitantes en el claustro del convento de San Francisco

Mientras tanto, en las diferentes plazas del centro histórico se han sucedido las actividades y representaciones. Se ha celebrado el Juicio por Ordalía, a cargo de la Asociación Milagros del Santo; la búsqueda de fichas del ajedrez viviente entre el público en la plaza de España; la partida de ajedrez viviente, en la que los ejércitos blanco y negro, frente a frente, lucharon en nombre de su maestro una partida de este juego medieval. También ha habido cuentacuentos sobre 'El Camino y sus peligros', visitas teatralizadas, el aclamado espectáculo de Los Abanderados, juegos de tiro con arco y el vuelo de los halcones.

Este lunes, ceremonia de clausura

La jornada de este lunes cerrará los tres días de celebraciones de Ferias. Hasta hoy, la afluencia de público y su participación en los centenares de actividades demuestran que el privilegio medieval entregado por Alfonso X se encuentra de plena actualidad.

El acto de clausura del Mercado Medieval se celebrará a las 19.30 horas. En él, el Corregidor y la Corregidora, precedidos de una gran comitiva formada por malabaristas, músicos, arqueros, cariocas, zíngaras, duendes, ninfas, elfas y todos los personajes que han tomado parte en el Mercado, irán puesto por puesto anunciando la clausura hasta llegar al Ayuntamiento y desde el balcón principal el Corregidor pone fin al Mercado Medieval.

