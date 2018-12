El amor por correr supera al miedo Algunas corredoras logroñesas, a su paso por el parque del Ebro, donde entrenan al anochecer / Justo Rodríguez Las corredoras riojanas reclaman su derecho a practicar 'running' sin temor | Las 'runners' afirman que ser mujer y corredora te obliga a estar alerta y aseguran que la solución está en promover la educación en igualdad LUCIA FUENTE Miércoles, 19 diciembre 2018, 13:55

Se llamaba Laura Luelmo. Era natural de Zamora y se marchó hasta una pequeña localidad de Huelva para cumplir su sueño de convertirse en profesora. Lo último que se supo de ella es que salió a correr sola. Eran las cuatro de la tarde -si es que la hora importa algo-. Y nunca regresó porque un desalmado le quitó la vida.

Le pasó a Laura, pero le puede -nos puede- pasar a cualquier mujer. Sandra, Grace, Carmen, Belén Raquel, Juana, Estela, Cristina, Ángeles, Andrea y Dina son corredoras habituales y esta historia les ha tocado de lleno.

Algunas afirman que sienten «miedo» corriendo otras prefieren utilizar la palabra «respeto», pero todas coinciden en que correr siendo mujer te obliga a estar siempre alerta. Cada una tiene sus secretos para que ese temor no les obligue a dejar de hacer lo que más les gusta, correr. El de Andrea Rivas es hacerlo acompañada. Rivas forma parte de Locas que Corren y ha encontrado en este grupo su manera de salir a correr sin miedo: «Salimos todas juntas, para ser más fuertes», explica. El mismo método utiliza Juana Rodríguez. «Tenemos que salir acompañadas. No es lo mismo que salgan mis hijos a correr a que salga mi hija o salga yo, aunque tenga 50 años, tengo la misma inseguridad que una chica de 20», afirma Juana. La tecnología también le ayuda a sentirse más segura «yo llevo una aplicación en el móvil que también tiene mi marido y estamos sincronizados».

Raquel Villar tiene una visión muy diferente sobre cómo afrontar el problema de la inseguridad que sienten las mujeres al correr. «La solución no es salir acompañadas y protegernos las unas a las otras o llevar un GPS y que tu marido te esté controlando o tener que avisar a todas horas. La solución es concienciar a la sociedad de que esto no tiene que suceder y que una mujer debe poder salir a correr sola si quiere. Nosotras no estamos haciendo nada malo por correr solas», explica Raquel que prefiere correr por su cuenta porque es su forma de relajarse. Eso sí, Raquel también entiende la visión de Juana porque también se siente insegura y más cuando suceden desgracias como la de Laura Luelmo: «Hoy (por ayer) he salido a correr sola, y ha habido momentos en los que me ha venido a la cabeza lo que le ha pasado a Laura y, no te entra miedo, pero sí respeto porque en cualquier momento te puede pasar a ti». Y eso que Logroño es una ciudad segura para correr. En esto todas coinciden.

Falta de iluminación

«Logroño es una ciudad segura, pero esto te puede pasar en cualquier sitio. En el pueblo que ha pasado quién se lo iba a imaginar. Es de locos», explica Juana. Carmen todavía lo ejemplifica más: «Puede haber alguien que se ha fijado que todos los días corres por un sitio determinado y a una hora concreta y esa persona te busca y te encuentra».

Mientras, Grace Duckworth ensalza la seguridad para correr de la capital riojana frente a su Manchester natal. «Logroño es una ciudad segura. En mi país siempre hay hombres que gritan a las mujeres. Tengo más miedo allí que aquí», explica la profesora inglesa. Su punto de vista es el mismo que el de la arnedana Belén Roldán. «Yo nunca he sentido miedo. Me gusta correr sola y no voy a dejar de hacerlo», aunque matiza que hay muchas cosas por mejorar, como la iluminación. Algo en lo que todas coinciden que se debe hacer hincapié. «El camino a La Grajera no está iluminado, por lo que yo por ahí no corro», dice Andrea. «Y en el Iregua quitan las luces y se pasa miedo», añade Carmen.

La iluminación es una de soluciones que plantean para el problema, pero la gran labor se debe hacer en la educación, eso lo tienen claro. «Hay que trabajar en promover la igualdad», explica Belén. «Somos mujeres y tenemos que tener los mismo derechos que los hombres. Tenemos que correr sin miedo, correr libres», añade Grace.

Ayer hubo un minuto de silencio en varios colegios e institutos riojanas en memoria de Laura Luelmo y el domingo hay convocada una quedada 'running' a las 10 horas en el Riojafórum. Laura, cuando le mataron, solo estaba corriendo y las 'runners' logroñesas, pese al miedo, no van a dejar de hacerlo. No deben.